Эксперт Чихринова предупредила об ошибках при устройстве дренажа на даче

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Осенью на дачных участках может скапливаться вода из-за продолжительных дождей, высокого уровня грунтовых вод, особенностей рельефа и плохой водопроницаемости почвы. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова в беседе с RT объяснила, что особенно часто вода застаивается на участках с тяжелой глинистой почвой.

Такая земля медленно впитывает влагу, поэтому после дождей лужи могут сохраняться на поверхности длительное время.

Еще одна причина подтопления – расположение участка в низине, куда стекают осадки с соседних территорий. Кроме того, вода может скапливаться из-за засоренных или неправильно устроенных водоотводных канав, ливневок и водостоков, отметила специалист.

В первую очередь Чихринова посоветовала осмотреть места, где вода задерживается чаще всего. Особое внимание стоит уделить зонам возле фундамента, дорожкам, участкам рядом с хозяйственными постройками, забором и воротами.

Затем необходимо очистить канавы, ливневки и водостоки от опавших листьев, веток, земли и другого мусора. После этого следует проверить, куда уходит вода и не перекрыт ли ее естественный путь.

Рельеф возле дома и хозяйственных построек должен помогать отводить воду, а не направлять ее к фундаменту. Если грунт просел, можно подсыпать его в отдельных местах, однако важно сохранить существующие пути стока, подчеркнула эксперт.

Если вода скапливается в одной части участка, можно выкопать временную неглубокую водоотводную канаву. При большом объеме воды для осушения канав, подвалов и других затопленных помещений подойдет дренажный насос, рассчитанный на работу с загрязненной водой, пояснила Чихринова.

На участках, где вода регулярно размывает дорожки или образует лужи, специалист рекомендовала использовать щебень, гравий и песок. При устройстве дренирующего слоя также применяют геотекстиль: он отделяет щебень от грунта и помогает уменьшить заиливание. Для постоянного отвода воды могут потребоваться дренажные трубы, дождеприемники и решетки.

При этом важно заранее определить, куда будет поступать отводимая вода. В противном случае можно затопить другую часть участка, предупредила эксперт.

Она также не рекомендовала засыпать канавы строительным мусором и другими материалами, которые мешают движению воды. При устройстве серьезной дренажной системы необходимо учитывать тип почвы, уровень грунтовых вод, глубину укладки и уклон труб, а также заранее определить место для сбора или сброса воды.

Без учета этих факторов глубокие траншеи и локальное изменение рельефа могут не устранить проблему и привести к появлению новых зон подтопления, заключила Чихринова.