Эксперт Чихринова посоветовала дачникам установить датчик угарного газа

В доме с печным отоплением стоит установить датчик угарного газа и автономный дымовой пожарный извещатель. Об этом рассказала RT эксперт онлайн-гипермаркета Александра Чихринова.

По ее словам, угарный газ не имеет цвета и запаха, поэтому неисправности дымохода, трещины в печи или нарушение тяги могут представлять опасность.

«В доме с печным отоплением стоит установить датчик угарного газа, а также автономный дымовой пожарный извещатель», – отметила Чихринова.

При выборе и установке печи необходимо учитывать материал стен и перекрытий, напольное покрытие и схему прокладки дымохода. До монтажа следует проверить несущую способность основания, которое должно выдерживать общий вес печи, облицовки и других элементов.

По результатам такой оценки определяют, требуется ли усиление перекрытия или отдельный фундамент, пояснила эксперт.

«Особого внимания требует монтаж в деревянном доме. Необходимо предусмотреть противопожарные отступки между печью и горючими конструкциями, а также безопасные узлы прохода дымохода через перекрытия и кровлю. Для печей заводского изготовления монтажные расстояния и другие требования нужно определять по технической документации производителя с учетом действующих противопожарных норм», – подчеркнула Чихринова.

Если пол имеет горючее покрытие, перед топочной дверцей необходимо установить негорючий предтопочный лист. Его минимальный размер составляет 50 × 70 см.

Отдельное внимание следует уделить дымоходу. Его необходимо правильно вывести через конструкции здания и кровлю, при этом использовать вентиляционные каналы в качестве дымохода нельзя. Перед первым запуском или началом отопительного сезона печь и дымоход нужно проверить на трещины, прогары и другие повреждения, а также очистить от сажи.

Во время эксплуатации не следует оставлять топящуюся печь без присмотра и перекаливать ее. Для розжига нельзя использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Одежду не стоит сушить на печи, а дрова, бумагу и другие горючие материалы – хранить рядом.

«Если на деревянных стенах, перекрытиях или других расположенных рядом конструкциях появились потемнение, обугливание или следы оплавления, эксплуатацию необходимо прекратить до устранения причины», – посоветовала эксперт.