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Политика
2 декабря 2021  17:01
Егор Никитин

Эксперт: Цифровые сервисы позволят внедрить в жизнь принцип «невидимого государства»

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Развитие онлайн-технологий позволит реализовать в России принцип «невидимого государства», который предполагает минимальное взаимодействие граждан с ведомствами при получении госуслуг ради повышения удобства людей. Об этом на заседании экспертного клуба «Волга» в Казани рассказал директор по развитию цифрового бизнеса группы «Интерфакс», первый вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Олег Полетаев. 

«В последние годы главное изменение, которое происходит, это внедрение концепции „невидимого государства“. Она заключается в том, что у гражданина должно быть как можно меньше соприкосновений с государственными органами. Государственную услугу предоставляют без личного обращения в госорган, появляется все больше суперсервисов, проактивное предоставление услуги при наступлении жизненной ситуации», — пояснил Полетаев.

Он привел в пример рождение ребенка в условиях «невидимого государства»: государственные службы сами рассылают в онлайн-формате необходимые справки в ЗАГС и другие ведомства о рождении, оформляя для семьи нужный пакет документов. 

«Это модель, которая, безусловно, будет развиваться. Будет больше удобства», — подчеркнул Олег Полетаев.

#экспертный клуб волга
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