Эксперт: Цифровая трансформация приведет общество к прямой демократии

Процесс цифровизации и внедрения онлайн-форм голосования позволит вывести политическую жизнь общества на новый уровень, где граждане смогут напрямую общаться с представителями власти. Такое мнение в ходе заседания экспертного клуба «Волга» в Казани высказал политический консультант Григорий Казанков.

Эксперт отметил, что внедрение цифровых платформ в современном обществе значительно повлияло на работу политических партий. Эти различия особенно заметны в сравнении с той ролью, которую играли партии в XX веке.

«Субъектность партий меняется, потому что цифровизация дает огромные возможности для использования механизмов прямой демократии. Это происходит во всем мире, партии начинают заниматься совсем другими историями, к ним меняется отношение людей», — прокомментировал свою позицию Казанков.

По словам политконсультанта, уже в ближайшие годы цифровая трансформация, которая происходит в том числе и в России, позволит изменить устоявшиеся основы политических систем по всей планете.

«Благодаря цифровизации мы скоро войдем в эру прямой демократии. Массу вопросов скоро можно будет решать, проголосовав напрямую [через интернет-сервисы], не используя механизмы представительной власти. Граждане смогут ставить власти совершенно конкретные технические задачи», — подытожил Григорий Казанков.