Сотрудник КФУ: Цифровая среда оказывает двоякое влияние на развитие национальных языков

Цифровая среда оказывает двоякое влияние на развитие национальных языков. Такое мнение в рамках вебинара «Цифровые технологии в образовании», приуроченного к Kazan Digital Week — 2024, высказал ведущий научный сотрудник Института прикладной семиотики Академии наук РТ, доцент КФУ Булат Хакимов.

Современная цифровая среда характеризуется взрывным ростом данных, автоматической генерацией контента, господством крупных платформ и другими отличительными особенностями.

«И, что важно в контексте сохранения развития родных языков и обучения этим языкам, происходит распад информационной среды, информационных сообществ. Если раньше все национальные, этнические сообщества имели какую-то свою локальную среду, имели определенные географические рамки, методики, то сегодня это больше гибридное использование языка. То есть, не просто общение людей между собой, а общение человека с машиной, машины с человеком и даже общение машин на естественном языке между собой», – отметил докладчик.

Говоря о негативных моментах цифровой среды, Хакимов отметил проблему ее наполненности контентом – отсутствие информации по многим темам на определенном языке и еще недостаточность технологической, ресурсной поддержки для их носителей.

«Сейчас нет каких-то серьезных препятствий по использованию того же татарского языка в гаджетах, в различных информационных системах <…> Тем не менее, если устройство человека, которое он сразу начинает использовать, уже настроено под использование на английском или русском языке, то для татарского или другого родного языка нужно провести определенные манипуляции. Даже вот этот простейший шаг тоже накладывает определенные ограничения, что приводит в том числе и к социальным изменениям отношений самих носителей языка», – подчеркнул Хакимов.

Современные лингвистические технологии играют важную роль в противостоянии этим рискам и позволяют в перспективе перейти от стратегии выживания, которая обычно применяется к языкам, к следующему этапу – непосредственно к развитию.

Напомним, во время ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск нового национального проекта «Экономика данных». Он, в частности, призван решить задачу формирования цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и сферы к 2030 году. На реализацию нацпроекта в предстоящие шесть лет направят не менее 700 млрд рублей.

Международный форум Kazan Digital Week в этом году пройдет с 9 по 11 сентября в KazanExpo. Его главные цели – содействие в обмене научно-технической информацией, консолидация научнотехнологических активов для решения задач импортозамещения и импортоопережения.