Эксперт: «Зарница» воспитывает в детях чувство сопричастности к общему делу
Игра «Зарница» воспитывает в детях и подростках чувство сопричастности к общему делу, а также долга перед своей командой и страной. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась представитель семейного сообщества Движения Первых «Родные-Любимые», начальник местного штаба «Юнармия» города Казани Олеся Нестерова.
«В новом сезоне «Зарницы 2.0» могут принять участие не только сотни тысяч школьников, но и студенты колледжей и техникумов. Это значит, что все больше молодых людей узнает, насколько важны сплоченность, командный дух и вера в победу. Здорово, что у всех участников свои роли в команде. Один может показать глубокие знания истории своей страны, другой – отличную физическую подготовку, третий – имеющиеся навыки оказания первой помощи, четвертый – умение тактически и стратегически мыслить и так далее. Через игру в ребятах воспитывается чувство сопричастности к общему делу, чувство долга перед своей командой и страной», – отметила собеседница агентства.
По ее словам, во время командного взаимодействия каждый чувствует себя нужным своему коллективу и вносит вклад в общее дело.