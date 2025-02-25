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Общество 25 февраля 2025 14:02

Эксперт: «Зарница» воспитывает в детях чувство сопричастности к общему делу

Игра «Зарница» воспитывает в детях и подростках чувство сопричастности к общему делу, а также долга перед своей командой и страной. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась представитель семейного сообщества Движения Первых «Родные-Любимые», начальник местного штаба «Юнармия» города Казани Олеся Нестерова.

«В новом сезоне «Зарницы 2.0» могут принять участие не только сотни тысяч школьников, но и студенты колледжей и техникумов. Это значит, что все больше молодых людей узнает, насколько важны сплоченность, командный дух и вера в победу. Здорово, что у всех участников свои роли в команде. Один может показать глубокие знания истории своей страны, другой – отличную физическую подготовку, третий – имеющиеся навыки оказания первой помощи, четвертый – умение тактически и стратегически мыслить и так далее. Через игру в ребятах воспитывается чувство сопричастности к общему делу, чувство долга перед своей командой и страной», – отметила собеседница агентства.

По ее словам, во время командного взаимодействия каждый чувствует себя нужным своему коллективу и вносит вклад в общее дело.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
#зарница #движение первых
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