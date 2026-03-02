Эксперт объяснил, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на цены на нефть

Эскалация на Ближнем Востоке способна повлиять на мировые цены на нефть и макроэкономические показатели. Одним из важнейших факторов риска остаётся закрытие Ормузского пролива — главного маршрута транспортировки ближневосточной нефти. О том, как события могут отразиться на рынках, в интервью рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Всё зависит от того, какой длительности будет этот конфликт. Если слушать господина Трампа, он говорит, что конфликт может продлится до четырех недель. В принципе, четыре недели никакой турбулентности ценовой не дадут. Ну, может быть цены уйдут в район 90 долларов за баррель», — отметил эксперт.

По его словам, измерять нефтяные котировки следует по среднегодовым показателям, а не по моментальным скачкам. При этом уже сегодня наблюдается рост цен на 13%.

Собеседник также предупредил о возможных макроэкономических последствиях затяжного конфликта.

«Такие конфликты переходят или в рецессию отдельных стран или же переводят в финансово-экономический кризис. Я вам напомню 2008-й год. Когда цены на нефть поднялись до $140 за баррель в июне 2008 года. Потом мир перешел в финансово-экономический кризис», — пояснил экономист.