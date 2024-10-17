Эксперт: Чечня и Татарстан начали формирование межрегионального рынка исламского капитала

Первая межрегиональная сделка в рамках партнерского финансирования заложила основу рынка межбанковского кредитования, сообщил председатель правления «Ас салям» Ренат Едиханов. Напомним, что 11 октября компания организовала сделку «цифровая мудараба» на сумму 40 млн рублей.

«Участники эксперимента смогут как размещать свою излишнюю ликвидность, так и привлекать денежные средства для покрытия кассовых разрывов. Начало формирования межрегионального рынка партнерского капитала в Российской Федерации положено», — заявил Едиханов.

В рамках партнерского финансирования это первая сделка с использованием цифровых инструментов. В роли инвестора и получателя инвестиций в ней приняли участие компании из Чеченской республики и республики Татарстан.

Исламский финансовый продукт «мудараба» – это договор финансирования, в рамках которого инвестор предоставляет заемщику сумму финансирования и получает в качестве дохода долю от прибыли, генерируемой проектом, которую заемщик реализует за счет привлеченных средств.

Клиентами-инвесторами могут выступать любые физические лица, индивидуальные предприниматели и компании любой организационно-правовой формы. Получателями финансирования могут быть российские компании, работающие на территории РФ, деятельность которых соответствует нормам Шариата.

«Нами была проведена большая скрупулезная работа по подготовке и приведению комплекта документов, формирующих основу этой сделки, по всем требованиям Шариата», — сказал глава шариатского совета ПО «Ас салям».