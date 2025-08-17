Эксперт Быханов назвал сферы, где россияне могут заработать 1 млн рублей рублей в месяц

У логистов, закупщиков, специалистов по рискам и стратегов, а также сотрудников химической и золотодобывающей отраслей зарплаты могут достигать 1 млн рублей в месяц и выше. Об этом сообщил управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов, чьи слова приводит «Газета.Ru».

По его данным, доходы гендиректора золотого рудника может достигать более 2,5 млн рублей в месяц, директора по логистике маркетплейса – около 2,5 млн рублей каждый месяц, а директора по закупкам крупного холдинга и директора по стратегии — от 1,5 млн рублей.

Он подчеркнул, что директора по персоналу, которые зарабатывают от 1 млн рублей в месяц - уже не редкость, а реальность.

Чтобы попасть на эти должности, по мнению эксперта, нужно получить профильное высшее образование и начать карьеру с нулевых позиций. По мере продвижения по карьерной лестнице человек может прийти к заветной должности.

По его данным, большая часть люди начали зарабатывать от 1 млн рублей с 40 лет, некоторые – с 30 лет, и лишь единицы – с 50 и 60 лет.