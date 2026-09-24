Эксперт: бюджет России сохраняет социальную направленность, несмотря на дефицит

Пакет законопроектов о федеральном бюджете на 2027–2029 годы Минфин внес в Правительство России. Основные расходы будут направлены на выполнение социальных обязательств, оборону и безопасность, поддержку участников СВО и их семей, технологическое развитие и инфраструктуру.





Минфин предлагает распространить прогрессивную шкалу НДФЛ на ряд доходов от дивидендов, вкладов, ценных бумаг и продажи имущества

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ключевые параметры бюджета

Социальная поддержка и пенсии

В 2027 году страховые пенсии будут проиндексированы дважды: с 1 февраля – на 6,8%, а с 1 апреля – еще на 3,3%. Это позволит поэтапно повысить выплаты с учетом инфляции и роста доходов. К концу года средний размер пенсии по старости достигнет 29 904 рублей.

На «детский бюджет» в 2027–2029 годах предусмотрено около 10 трлн рублей. В эти расходы заложена индексация материнского капитала и детских пособий. Отдельно на программы улучшения жилищных условий семей с детьми планируется направить около 1,9 трлн рублей.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Образование и инфраструктура учебных заведений

Более 105 млрд рублей выделят на строительство 150 школ к 2030 году. Это должно повысить доступность общего образования и сократить дефицит учебных мест в отдельных регионах.

На ремонт детских садов предусмотрено свыше 47 млрд рублей, еще 25,7 млрд рублей – на строительство новых дошкольных учреждений.

Около 80 млрд рублей направят на ремонт общежитий вузов, а 65 млрд рублей – на обновление инфраструктуры техникумов. Таким образом, финансирование охватит разные уровни образования – от дошкольного до среднего профессионального и высшего.

Здравоохранение

Почти 278 млрд рублей предусмотрено на модернизацию первичного звена здравоохранения. Приоритет – повышение доступности первичной медицинской помощи и обновление ее инфраструктуры.

Продолжится финансирование лекарственных программ и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Это связано с поддержкой здоровья, профилактикой заболеваний и активным долголетием.

Технологическое развитие

Почти 2 трлн рублей заложено на нацпроекты технологического лидерства. Это один из крупных блоков расходов, направленных на развитие отечественных технологий и промышленности.

На проекты «Станки» и «Беспилотные авиационные системы» направят 135,7 млрд и 103,3 млрд рублей соответственно. Речь идет о поддержке станкостроения и развития беспилотных технологий.

Дороги, транспорт и городская среда

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Более 4,4 трлн рублей предусмотрено на дорожное хозяйство, еще 65,3 млрд рублей – на обновление общественного транспорта. Это должно улучшить транспортную связанность и качество городской мобильности.

На формирование комфортной городской среды выделят свыше 180 млрд рублей. Средства пойдут на благоустройство общественных пространств и повышение качества жизни в городах и населенных пунктах.

Регионы и налоговая политика

Регионам разрешат перенести на 2030 год возврат бюджетных кредитов на 300 млрд рублей, сроки погашения которых приходятся на 2027–2029 годы. Эта мера даст субъектам дополнительный запас финансовой устойчивости.

Минфин предлагает распространить прогрессивную шкалу НДФЛ на ряд доходов от дивидендов, вкладов, ценных бумаг и продажи имущества. Изменения затронут около 4 млн человек. При этом не облагаемый налогом порог по вкладам до 1 млн рублей сохранят.

Для товаров электронной торговли из-за рубежа предлагается установить НДС по ставке 22%. Также планируется ввести сбор 100 рублей за зарубежные посылки стоимостью до €200.

Дефицит бюджета

Дефицит бюджета планируется на уровне около 2% ВВП ежегодно. Это соответствует умеренному уровню дефицита и предполагает сохранение сбалансированной бюджетной политики.

Василий Колташов Фото: © Мария Девахина / РИА Новости

«Дефицит в 2% ВВП – стандартный уровень, но бюджет может быть исполнен и без него»

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с «Татар-информом» оценил параметры бюджета.

По его словам, дефицит в 2% ВВП – достаточно много для России, которая многие годы не имела дефицита бюджета до того, как Запад перешел к радикальному наступлению в отношении нашей страны.

«У нас дефицита не было, поскольку российская экономика развивалась без такого рода затруднений. 2% – это на один процент ниже, чем норма Европейского союза. Там 3% считается нормой допустимого бюджетного дефицита. В реальности, конечно, она не соблюдается уже достаточно давно, особенно с того момента, как Европейский Союз начал активно с нами бороться, поддерживать Украину», – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что норма в 2% достаточно стандартна, но, возможно, российский бюджет будет и без этого дефицита.

«Несмотря на то, что дефицит заложен, может получиться так, что бюджет будет выполняться без дефицита. И причина не в том, что будут как-то еще изменяться налоги, а в том, что конъюнктура улучшилась для России», – пояснил Колташов.

По его мнению, бюджет разрабатывался исходя из того, что изменения на рынке нефти, удобрений, пшеницы, газа носят временный характер, однако «никакой нормализации здесь не предвидится»: «Точнее говоря, Запад не будет получать в прежних объемах углеводороды и удобрения из Персидского залива. И это может оказаться основой для успешного исполнения российского бюджета. То есть мировые цены будут для нас комфортны в 2027-2028 годах».

Эксперт считает, что существует высокая вероятность благоприятной конъюнктуры для России в предстоящие три года, что позволит уменьшить размер дефицита или вообще его не иметь.

«Но вообще, даже учитывая, что такой дефицит заложен – 2%, надо понимать, что страна ведет военные действия в большом региональном конфликте, в котором НАТО участвует целиком, снабжая Украину. И это говорит о том, что финансы более чем устойчивы», – заявил он.

Колташов также обратил внимание, что бюджетная политика сохраняет классическую направленность на социальные нужды.

«Естественно, на высоком уровне сохраняются оборонные расходы сейчас потому, что оборона осуществляется на практике, а не в теории. Все понимают, что идут военные действия на территории бывшей Советской Украины. Запад в них вкладывается, Россия не может ответным образом не иметь значительных военных расходов, военных заказов, не держать, как говорится, под ружьем большое количество людей. Следовательно, это необходимость. Но социальная мера сохраняется, социальная направленность бюджетов всегда сохраняется», – резюмировал эксперт.

Таким образом, несмотря на заложенный дефицит и значительные оборонные расходы, проект бюджета сохраняет выраженную социальную направленность, а благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура может позволить если не избежать дефицита, то существенно его сократить.