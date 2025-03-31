Эксперт Бурма опроверг данные о «больших» зарплатах у курьеров в России

Чтобы заработать 130 тыс. рублей за месяц, курьерам в Москве приходится работать в режиме 24/7. Об этом заявил представитель профсоюза работников курьерской компании СДЭК Андрей Бурма, комментируя статистику портала SuperJob.

Ранее эксперты сообщали, что, по данным мартовского исследования, курьеры в Москве зарабатывают в среднем 130 тыс. рублей. Это на 41% больше, чем за аналогичный месяц 2024 года.

Однако Бурма заявил, что реальный диапазон зарплат курьеров гораздо скромнее.

«В хороший месяц курьер может получать от 60 до 100-120 тыс. рублей в зависимости от маршрута», - цитирует эксперта RTVI.

Он отметил, что часто работодатели указывают максимально возможную зарплату своих сотрудников. То есть, действительно в службах доставки есть «золотые кораблики», которые работают по многу часов, но тоже не 24/7. Тем не менее, они зарабатывают большие суммы.

Однако, как подчеркнул Бурма, такие люди зарабатывают в ущерб своему здоровью, у них нет свободного времени, и такие заработки у единиц, а не у большинства курьеров.

Более того, статистику о высоких заработках можно считать простой рекламой. Цель ее одна - привлечь сотрудников, допустил Бурма.

Он также добавил, что заработок курьера зависит от множества факторов: количество часов, габаритов и веса заказа, количество выполненных заказов, премий, а также компенсации со стороны компании на транспорт и связь.