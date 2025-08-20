news_header_top
20 августа 2025 13:14

Эксперт Бубнов о наставнике «Рубина»: «Рахимов как тренер сильнее Карпина и Слуцкого»

Фото: rubin-kazan.ru

Экс-защитник сборной СССР и футбольный аналитик Александр Бубнов оценил работу главного тренера казанской команды и спрогнозировал итоговое турнирное положение «рубиновых» в сезоне 2025/26.

«Рахимов как тренер сильнее Карпина и Слуцкого. Денег у Татарстана полно. Республика всегда найдет деньги, тем более президент интересуется делами. Рахимов может один работать за селекционеров. Даку он нашел. В этом году они в состоянии бороться за тройку», – сказал Бубнов в прямом эфире шоу «Коммент.FM».

По словам Бубнова, в текущем сезоне «Рубину» по силам составить конкуренцию таким лидерам, как «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА. Также 69-летний эксперт в составе «Рубина» отметил Руслана Безрукова и добавил, что в передней и центральной защитной линии у казанцев порядок.

По итогам пяти туров РПЛ «Рубин» находится на четвертом месте и имеет в своем активе три победы против одного поражения и одной ничьей.

Ближайший матч татарстанцы проведут дома 22 августа на стадионе «Ак Барс Арена» против московского «Спартака». Начало матча – в 14:00 мск.

