Эксперт Брызгалова считает, что каждый язык в России достоин стать школьным предметом

В России каждый язык, на котором говорят коренные народы, имеет право считаться учебным предметом. Об этом заявила заместитель директора Федерального института родных языков Саргылана Брызгалова в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, в стране насчитывается 155 языков, и более половины из них – 76 – уже преподаются в школах. Число изучаемых языков растет с каждым годом. Их осваивают не только в формате школьных дисциплин, но и во внеурочной деятельности, а также в учреждениях дополнительного образования.

Брызгалова подчеркнула, что программа сохраняется, несмотря на корректировку недельной нагрузки первоклассников в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Она добавила, что каждый язык, которым владеет народ, проживающий на территории России более 150 лет, имеет полное право на преподавание в школе.

Специалист также отметила, что в семьях сегодня все реже говорят на родных языках. Статистика и исследования показывают, что многие дети приходят в школу, не владея ими. При этом родители, подавая заявление на изучение родного языка, нередко сами не говорят на нём, но надеются, что дети восполнят этот пробел.

По мнению Брызгаловой, это объясняется пониманием важности языка как части культурного наследия и как инструмента передачи культуры. Она убеждена, что вместе с языком может исчезнуть уникальное мировосприятие народа, поэтому многоязычие и культурное разнообразие – ценность, которую необходимо сохранять. Подобной модели нет больше ни в одной стране мира, добавила она.

Говоря о преподавателях, Брызгалова уточнила, что большинство учителей родных языков имеют высшее филологическое образование. В некоторых случаях – особенно когда речь идет о языках малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – учителя обладают средним педагогическим образованием.

Молодые специалисты из регионов направляются на обучение в Российский государственный педагогический университет имени Герцена, где действует Институт народов Севера. Там готовят будущих учителей родных языков для работы с представителями малочисленных этносов.

Институт родных языков, по словам Брызгаловой, оказывает системную поддержку педагогам. В прошлом году курсы повышения квалификации прошли около 11 тысяч учителей родных языков, в то время как общее количество преподавателей этих предметов в стране составляет 22,5 тысячи человек.

С марта 2024 года Институт родных языков стал единственной организацией, уполномоченной Министерством просвещения РФ разрабатывать государственные учебники и методические пособия для преподавания родных языков. Брызгалова подчеркнула, что такие материалы являются обязательной частью учебного процесса.