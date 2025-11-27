Эксперт Брусницына на лекции объяснила родителям, чем забота отличается от гиперопеки

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

О том, как перейти от простого восприятия слов ребенка к глубокому пониманию его чувств, а также как отличить здоровую поддержку от чрезмерного контроля рассказала лектор Общества «Знание», семейный психолог, врач-реаниматолог и эксперт Центра компетенций Департамента труда и соцзащиты Москвы Варвара Брусницына. В Зеленодольске она представила собственную лекцию, сообщает пресс-служба Общества.

Специалист отметила, что в работе с семьями постоянно сталкивается с повторяющимися родительскими ошибками. Она подчеркнула, что многим взрослым лишь кажется, что они слышат детей: зачастую они только воспринимают слова, но не улавливают смыслы и эмоции. По ее словам, отсутствие навыка «слышать» часто связано с собственным детским опытом родителей.

Брусницына пояснила, что истинное родительское участие заключается в умении распознавать чувства и намерения ребенка. Такой подход снижает тревожность, укрепляет доверие и способствует развитию самостоятельности.

Специалист также представила «золотые правила» общения с детьми, типичные ошибки родителей и подробно остановилась на технике активного слушания. Она отметила, что для установления контакта важно задавать открытые вопросы, использовать поддерживающие фразы и отражать эмоции ребенка, называя и нормализуя его переживания.

Кроме того, лектор объяснила различия между заботой и гиперопекой. Забота, подчеркнула она, сочетает тепло, структуру и поддержку самостоятельности, тогда как гиперопека предполагает чрезмерный контроль и выполнение за ребенка задач, которые он способен выполнять сам.

По ее словам, такой стиль лишает ребенка автономии и способствует формированию выученной беспомощности.

Брусницына также рассказала, что гиперопека нередко становится причиной повышенной тревожности во взрослом возрасте, поскольку человек не получает опыта самостоятельного преодоления стресса.

На встрече она предложила два практических инструмента: «Светофор вмешательства», который помогает определять степень участия взрослых в ситуации, и «Лестницу поддержки», отражающую постепенную передачу инициативы от родителя ребенку.

В завершение специалист представила возрастные ориентиры автономии – условные маркеры того, какие навыки обычно формируются к определенному возрасту. Так, дети 6-7 лет могут самостоятельно выбирать одежду и собирать портфель по чек-листу, а подростки 16-17 лет – сами записываться к врачу, подрабатывать и готовиться к экзаменам с минимальным контролем.