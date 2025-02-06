Эксперт Бражко призвал россиян не покупать неизвестное сливочное масло

Россиян призвали не покупать сливочное масло, о котором они ранее не знали. Это один из способов избежать купли фальсификата, заявил руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко, чьи слова приводит «Радио 1».

«Ни в коем случае нельзя покупать товар, с которым вы ранее не были знакомы, то есть от так называемого нового неизвестного фасовщика», - сказал эксперт.

Также следует смотреть на цены: не покупайте самое дешевое масло, но и не берите самое дорогое. Лучший вариант – средний ценовой сегмент, считает Бражко.

Еще приобретайте продукт непосредственно производителя и проверяйте данное юрлицо на сайте Роспотребнадзора, Россельхознадзора, на сайте налоговой службы и судов.

Кроме того, не лишним будет при выборе товара прислушаться к советам знакомых, а также доверится своему вкусу и опыту.