Эксперт Бондарь рассказал, за какие осенние работы на даче можно получить штраф

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Некоторые привычные осенние работы на дачном участке могут привести к штрафам. Об этом в беседе с RT рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

В частности, при сжигании сухой травы, ботвы и веток необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. Открытый огонь должен находиться не менее чем в 15 м от строений, а при использовании металлической бочки с крышкой расстояние сокращается до 7,5 м. За нарушение этих требований, по словам эксперта, предусмотрен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей по ст. 20.4 КоАП.

«Заросшие бурьяном сотки создают прямую угрозу возгорания, что вновь подпадает под ст. 20.4 КоАП. Если же земля заросла борщевиком Сосновского, действуют нормы регионального законодательства о благоустройстве, по которым гражданину могут грозить денежные санкции от 2 тыс. до 5 тыс. рублей», – сказал Бондарь.

Сжигание пластика, полиэтиленовой пленки и обрезков рубероида после ремонта также может повлечь ответственность. По ст. 8.2 КоАП за такие нарушения гражданам может грозить штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Ответственность предусмотрена и за слив неочищенных стоков из выгребной ямы или септика в канаву либо овраг. Загрязнение почвы может повлечь наказание по ст. 8.2 КоАП, а при попадании сточных вод в ручей или реку применяется ст. 8.42 КоАП со штрафом до 4,5 тыс. рублей.

Эксперт также предупредил об ответственности за мойку автомобилей на общей улице поселка или рядом с водоемом. Смытые с машины нефтепродукты и моющие средства могут попасть в почву и воду.

«Спиливать сухие березы за забором своего участка тоже небезопасно: по ст. 8.28 КоАП за самовольную вырубку деревьев положен штраф от 3 тыс. до 4 тыс. рублей с возмещением причиненного ущерба», – заключил он.