Эксперт Бондарь объяснил порядок действий при протечке в квартире

Если собственник обнаружил протечку в квартире, ему следует сразу обратиться в управляющую компанию и продублировать обращение через приложение «Госуслуги.Дом». Об этом в беседе с «RT» сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он пояснил, что в соответствии с пунктом 13 правил, утвержденных постановлением правительства РФ №416, сотрудники аварийной службы обязаны принять звонок в течение пяти минут. Эксперт рекомендовал зафиксировать номер заявки и имя сотрудника, принявшего обращение, поскольку эти данные могут понадобиться при возникновении споров.

Пока специалисты добираются до дома, Бондарь советует зафиксировать последствия протечки на видео – снять мокрые стены и поврежденные вещи. На записи, по его словам, желательно четко назвать адрес и текущее время, так как такие материалы могут стать аргументом при дальнейшем разбирательстве.

Он также отметил, что представители управляющей организации обязаны прийти и составить официальный акт осмотра после затопления. Согласно пунктам 152 и 153 постановления правительства РФ №354, на основании осмотра оформляется документ, в котором фиксируется ущерб. На эту процедуру отводится не более 12 часов. В акте должны быть указаны причина протечки и перечень повреждений.

Если сотрудники не явились, эксперт допустил возможность пригласить двух соседей и составить документ самостоятельно, поскольку такой акт может быть признан юридически значимым доказательством в суде.

Бондарь напомнил, что за состояние кровли и межпанельных швов отвечает управляющая компания. В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ и постановлением правительства №491 крыша относится к общему имуществу дома.

Он отметил, что в подобных случаях ответственность за затопление, как правило, лежит на коммунальных службах, поскольку они обязаны своевременно устранять наледь. Эксперт добавил, что протечки можно предотвратить при проведении планового текущего ремонта, обязанность по которому закреплена постановлением правительства №290 и той же статьей 161 Жилищного кодекса.

Кроме того, Бондарь разъяснил, что, если жилищная инспекция выявит связь между протечкой и отсутствием ремонта, управляющую компанию могут привлечь к ответственности. Он рекомендовал сначала направить в адрес организации письменную претензию с требованием возместить расходы на ремонт.

В случае отказа собственник вправе обратиться в суд. Закон «О защите прав потребителей», по его словам, позволяет требовать дополнительную компенсацию за отказ решить вопрос добровольно.