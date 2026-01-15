Эксперт Бондарь напомнил о штрафах для УК за неубранный снег

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Игнорирование уборки снега может обернуться для управляющих компаний штрафами. Об этом напомнил эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь, его слова приводит «Абзац».

Он пояснил, что коммунальные службы обязаны начинать уборку сразу после того, как высота снежного покрова достигает 2 сантиметров. В остальное время, по его словам, тротуары и придомовые территории должны быть приведены в порядок в течение суток.

Эксперт отметил, что в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса РФ управляющая компания берет на себя ответственность за содержание дома и двора. При бездействии коммунальных служб жильцы вправе добиваться выполнения этих обязанностей через обращения и жалобы.

Бондарь разъяснил, что направить обращение можно в том числе через мобильное приложение «Госуслуги.Дом». К заявлению рекомендуется приложить фотографии заснеженного двора.

По его словам, у управляющей компании есть около 10 рабочих дней на подготовку ответа, а использование официального сервиса повышает вероятность того, что проблема будет рассмотрена быстрее. Если такие меры не дают результата, следующим шагом может стать обращение в Государственную жилищную инспекцию.

Эксперт добавил, что после вмешательства инспекции управляющие компании, как правило, начинают действовать активнее, поскольку за нарушение правил содержания жилья предусмотрена ответственность по статье 7.22 КоАП РФ. Для организаций это грозит штрафом в размере от 40 до 50 тыс. рублей.

Он также отметил, что в случаях, когда из-за неубранного снега или гололеда пострадал человек, пострадавший вправе требовать компенсацию. Эксперт рекомендовал фиксировать все нарушения и последовательно добиваться защиты своих прав, подчеркнув, что каждый житель имеет право на чистый и безопасный двор.