Как снизить платежи за ЖКУ

Важно следить за состоянием счетчиков и контролировать сроки их поверки. Это существенно сокращает сумму уплаты за ЖКУ. Об этом «Татар-информу» сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Важно вовремя проводить поверку приборов учета воды, электричества и газа. Если срок истек, первые три месяца начисления идут по среднему значению предыдущих периодов. С четвертого месяца применяется повышенный коэффициент – например, для холодной воды он может быть равен трем. Это значит, что через несколько месяцев после просрочки вы можете получить квитанцию с существенно увеличенной суммой», – пояснил собеседник агентства.

Для того чтобы узнать, что пора делать поверку счетчиков, можно обратиться в управляющую компанию. Кроме того, УК должна ежегодно предлагать инициативы по оптимизации энергопотребления, например, установки фотоэлементов в подъездах. Можно обратиться в УК, чтобы они ознакомили с этими инициативами. Такие системы также могут уменьшить сумму в квитанции.

«Сейчас, когда тарифы растут, стоит внимательно изучить свою квитанцию и отказаться от услуг, которыми не пользуетесь, например, радиоточки, телевизионной антенны или домашнего стационарного телефона», – объяснил Бондарь.

Такие услуги обычно не очень дорогие за месяц, однако по итогам года может выйти хорошая экономия, заключил эксперт.