Эксперт: Благодаря Юнусу Ахметзянову удалось сохранить идентичность татарской кухни

С 18 по 19 мая в рамках KazanForum 2024 пройдет турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова, участниками которого станут более 100 специалистов из 13 стран мира. Именно этот человек помог сохранить идентичность татарской кухни, считает председатель правления Ассоциации ресторанов Татарстана Михаил Шарипов.

«Юнус Ахметзянов — это действительно легендарный человек. Была целая команда неравнодушных людей в Советском Союзе, благодаря которым удалось сохранить идентичность татарской кухни <...> Очень важно, так скажем, дружить, развиваться, пробовать, знакомиться, но при этом всегда помнить свои корни, всегда развивать и интересоваться историей родного края, родной страны», — отметил спикер.

Шарипов также рассказал, что подготовка к турниру заняла немало времени — более 4 месяцев. Участники совместно с ресторанами, которые они представят, объединились и создали боксы. Их будут вручать каждому гостю.

«Это очень сложный механизм. Надо было соединить молодого шефа с командой ресторана. Надо было, чтобы команда ресторана разобралась в особенностях страны, в особенностях кухни, в особенностях подачи. И совместно они приняли эту историю, как будет выглядеть бенто-бокс <...> Мы видим в этом огромный межкультурный обмен, то есть это обмен межстрановыми культурами, это очень большой уровень общения между друг другом», — добавил он.

В этом году турнир пройдет в экспериментальном варианте, проанализировав его после завершения, команда будет работать над его оптимизацией.

«Сейчас проводится огромная работа по доработке. То есть следующий турнир уже будет обновленный, и мы благодарим наших коллег, потому что у молодых шефов глаза горят. И вот эти горящие глаза, они вдохновляют нас на то, чтобы двигаться дальше», — подчеркнул Михаил Шарипов.

Он также напомнил, что 18 мая с 11:00 до 16:00 все желающие смогут продегустировать блюда участников фестиваля, попробовать более 13 кухонь мира: марокканскую, казахскую, узбекскую, азербайджанскую, малазийскую, кыргызскую и другие.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.