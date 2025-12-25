news_header_top
Общество 25 декабря 2025 09:16

Эксперт Беляков призвал копить на пенсию даже при невысоких доходах

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Формировать пенсионный капитал имеет смысл при любом уровне дохода, превышающем прожиточный минимум. Ключевой фактор успеха здесь – не размер отчислений, а их системность. Об этом заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков, его слова приводит «Прайм».

По мнению эксперта, даже небольшие суммы, откладываемые ежемесячно, способны обеспечить достойную прибавку в старости благодаря эффекту сложного процента. Чем раньше начнется этот процесс, тем ощутимее будет результат.

Беляков подчеркнул, что основа финансовой устойчивости – это дисциплина и умение планировать расходы. Способность грамотно распоряжаться малым бюджетом зачастую важнее, чем просто высокий заработок. В то же время, отметил глава ассоциации, без навыков финансового планирования даже значительные доходы не гарантируют наличие накоплений к моменту выхода на пенсию.

