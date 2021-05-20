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20 мая 2021  20:48
Эвелина Киселёва

Эксперт Белоусова: Не пытайтесь быть идеальным родителем для своего ребенка

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Переживать о том, что ты не самый лучший родитель на свете, не нужно. Таким мнением в прямом эфире поделилась кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА Марина Белоусова.

«По возможности, разрешить себе быть той мамой, которой являетесь. Потому что именно такая мама воспитала ребенка, дала ему здоровье и все то, что может», - отметила психотерапевт.

Марина Белоусова подчеркнула, что чаще родители испытывают страх перед современным обществом, которое под лупой оценивает воспитательную компетентность мамы и папы по отношению ребенка.

По мнению эксперта, участвовать в условном конкурсе на лучшую маму довольно бессмысленно.
 

#мама #папа #психотерапевты
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