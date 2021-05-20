Переживать о том, что ты не самый лучший родитель на свете, не нужно. Таким мнением в прямом эфире поделилась кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА Марина Белоусова.
«По возможности, разрешить себе быть той мамой, которой являетесь. Потому что именно такая мама воспитала ребенка, дала ему здоровье и все то, что может», - отметила психотерапевт.
Марина Белоусова подчеркнула, что чаще родители испытывают страх перед современным обществом, которое под лупой оценивает воспитательную компетентность мамы и папы по отношению ребенка.
По мнению эксперта, участвовать в условном конкурсе на лучшую маму довольно бессмысленно.
- Наука и образование
- Общество
- Политика
- Культура
- В мире
- Транспорт
- Религия
- Экономика
- Спорт
- Происшествия
- Сельское хозяйство
- Здоровье
- Технологии
- Экология
- Шоу-бизнес
- Официальная хроника
© 2021 Филиал АО «Татмедиа»
ИА «Татар-информ»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Эксперт Белоусова: Не пытайтесь быть идеальным родителем для своего ребенка
Переживать о том, что ты не самый лучший родитель на свете, не нужно. Таким мнением в прямом эфире поделилась кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА Марина Белоусова.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа