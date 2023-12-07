Эксперт Беликов: снижение инфляции не должно решаться калибровкой потребительской корзины

Цели таргетирования инфляции и улучшение ее прогнозируемости должны решаться не синтезированием и калибровкой потребительской корзины, а фактической макроэкономической стабилизацией, считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» по валидации Юрий Беликов.

Сегодня в своей колонке для РБК Первый зампред правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов поднял интересный вопрос: насколько предсказуемость действий в рамках денежно-кредитной политики важна для экономических агентов? Решения Центрального банка по ключевой ставке менее предсказуемы по сравнению с решениями регуляторов других стран, написал Дмитрий Пьянов в колонке для РБК. Основной причиной зампред назвал не отсутствие профессионализма, а непредсказуемую макроэкономическую среду. Одним из путей решения он видит удлинение сроков достижения цели по инфляции в 4%.

Юрий Беликов считает, что напрашивается удлинение планового срока возврата к таргету по инфляции. «Иначе мы продолжим жить с восприятием таргета и наблюдаемой инфляции как оторванных друг от друга индикаторов и, хуже того, будем воспринимать это как норму. В остальном - со стороны как аналитика, так и потребителя - хотелось бы, чтобы цели таргетирования инфляции и улучшения ее прогнозируемости решались не синтезированием и калибровкой потребительской корзины, а фактической макроэкономической стабилизацией», - сказал эксперт, отметив, что это глобальная задача, которая должна решаться не только усилиями Банка России. Волатильность ключевой ставки действительно обусловлена слабопредсказуемыми общеэкономическими шоками последних лет.

Учитывая периодичность и силу внешних шоков, способность величины ключевой ставки влиять на динамику цен в моменте может быть переоценена. Тем не менее, за неимением инструментов с достоверно подтвержденной большей эффективностью, Юрий Беликов сомневается, что очевидные решения, вроде увеличения срока возврата к таргету, позволят регулятору оперативно обеспечить необходимый комфорт и существенно понизить градус консерватизма денежно-кредитной политики.