Эксперт: базовый набор для домашнего шашлыка на три порции обойдется в 280 рублей

Три порции домашнего шашлыка из свиной шеи в начале мая обойдутся россиянам примерно в 280 рублей – в сумму входит полкилограмма мяса и 250 граммов репчатого лука для маринада, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Богданов пояснил, что минимальная цена на свиную шею без кости в начале мая составляет 541 рубль за килограмм, а килограмм репчатого лука – от 36 рублей. Расширенный пикниковый набор, включающий помимо мяса и лука килограмм помидоров, килограмм огурцов, кетчуп и 150 граммов зелени (зеленый лук, петрушка и укроп), обойдется в 830 рублей.

Председатель АКОРТ отметил, что свинина второй год подряд остается самым доступным мясом для шашлыка в крупных торговых сетях: минимальная стоимость начинается от 250 рублей за килограмм готового к приготовлению мяса. За год цены на свиной шашлык изменились в пределах общей инфляции, но позиция сохранила лидерство в категории.

Второе место по доступности занимает курица: микс из бедра и крыла цыпленка-бройлера стоит от 260 рублей за килограмм, шашлык в маринаде из мяса цыпленка-бройлера – от 285 рублей. Шашлык из курицы по сравнению с прошлым годом подешевел – минимальная стоимость снизилась почти на 8%. Цены на мясо индейки в среднем на 10% ниже прошлогодних на фоне расширения ассортимента: минимальная стоимость шашлычного набора — от 511 рублей за килограмм.

К майским праздникам заметно подешевели сезонные овощи. Помидоры за месяц снизились в цене на 35%: если в начале апреля минимальные цены начинались от 249 рублей за килограмм, то в начале мая — уже от 160 рублей. Огурцы подешевели более чем в два раза – со 159 до 70 рублей за килограмм. Цены на зеленый лук и петрушку начинаются от 60 рублей за 100 граммов, на укроп – от 100 рублей, добавил Богданов.