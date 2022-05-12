Эксперт Банка ЗЕНИТ прогнозирует рост объемов автокредитования

До конца года на российском рынке автокредитования ожидается восстановление объемов до уровня 2021 года. При этом сохранится спрос на машины с пробегом из-за повышения цен на новые транспортные средства. Об этом рассказал РИА Новости директор департамента розничных рисков Банка ЗЕНИТ Александр Шорников.

«Снижение ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой и укрепление рубля формируют потенциал постепенного возврата авторынка к сбалансированному состоянию. К концу года можно ожидать восстановление объемов автокредитования до среднемесячного уровня 2021 года», — отметил эксперт.

По его мнению, в начале осени можно ожидать восстановления логистических поставок новых автомобилей от производителей, которые полноценно продолжают бизнес в России. Он подчеркнул, что тенденция преобладания доли вторичного рынка сохранится еще длительное время. Кроме того, из-за приостановки деятельности в стране производителей популярных марок их стоимость станет выше, чем у конкурентов, которые сохранили локальное присутствие и производство.

Консервативным покупателям придется адаптироваться к смене бренда либо сохранить лояльность марке и приобрести авто на вторичном рынке, полагает Александр Шорников. «В России к началу 2022 года возраст автопарка постепенно снижался. Это на несколько лет сохранит паритет вторичного рынка за счет оборота достаточно свежих машин», — добавляет эксперт Банка ЗЕНИТ.

При этом он отметил, что разница ставок по автокредитам на новые и подержанные машины на рынке сокращается. В прежние годы эту разницу формировали субсидии производителей, кэптивные автобанки или государственные программы. Также на разницу ставок влияло различие в кредитном риске. «Сейчас экономика кредитного продукта формируется на уровне условий сотрудничества крупных локальных дилеров с банками без привязки к возрасту и марке авто», — заключил Александр Шорников.