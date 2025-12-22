Эксперт Балынин рассказал о налоговых вычетах для семей с детьми

Размер стандартного налогового вычета по НДФЛ для родителей составляет 1,4 тыс. рублей на первого ребенка, 2,8 тыс. рублей – на второго и 6 тыс. рублей – на третьего и каждого последующего. Об этом в комментарии «RT» сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт пояснил, что право на получение вычета имеет любой налогоплательщик, у которого есть дети и который уплачивает налог на доходы физических лиц. По его словам, для единственного родителя стандартные налоговые вычеты предоставляются в двойном размере – 2,8 тыс., 5,6 тыс. и 12 тыс. рублей соответственно.

Балынин также уточнил, что право на вычет сохраняется до тех пор, пока доход налогоплательщика с начала года не превысит 450 тыс. рублей. С месяца превышения этой суммы вычет предоставляться перестает. В качестве примера он привел семью с четырьмя детьми, где каждый из родителей может освободить от налогообложения 16,2 тыс. рублей ежемесячно.

Эксперт подсчитал, что при ставке НДФЛ 13% это позволяет экономить по 2 106 рублей в месяц каждому родителю. Таким образом, семья из четырех детей может снизить налоговую нагрузку на 50 544 рубля в год. Балынин отметил, что при ранее оформленном вычете повторно подавать документы работодателю не требуется – он предоставляется автоматически.