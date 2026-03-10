Эксперт Балынин объяснил, как работает покупка пенсионных коэффициентов

Понятия «покупка пенсионных коэффициентов» и «покупка страхового стажа» не являются официальными терминами. На практике так называют механизм добровольного участия граждан в системе обязательного пенсионного страхования. Об этом в беседе с «RT» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт пояснил, что действующее пенсионное законодательство позволяет ряду категорий граждан добровольно участвовать в системе. К таким категориям относятся, например, самозанятые, граждане России, работающие за пределами страны, а также физические лица, которые хотят самостоятельно платить страховые взносы за себя.

Кроме того, речь идет о людях, постоянно или временно проживающих в России, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование – фактически это все неработающие граждане.

Балынин отметил, что воспользоваться механизмом добровольных взносов можно несколькими способами. Среди основных каналов он назвал подачу заявки через портал государственных услуг, использование приложения Мой налог – этот вариант доступен только для самозанятых – а также личное обращение.

По словам эксперта, минимальный размер добровольного взноса рассчитывается по формуле, которая учитывает три показателя: минимальный размер оплаты труда, ставку страховых взносов в размере 22% и 12 месяцев.

Балынин подчеркнул, что в 2026 году минимальный размер оплаты труда увеличился до 27 093 рублей. В связи с этим минимальный добровольный взнос за полный 2026 год составляет 71 525,52 рубля, а максимальный – 572 204,16 рубля.

Он уточнил, что минимальная сумма взноса позволяет сформировать 1,09 пенсионного коэффициента (ИПК), а максимальная – 8,72 ИПК.

Эксперт также напомнил, что информация о добровольных взносах автоматически отражается на пенсионном счете гражданина. По его словам, никаких дополнительных подтверждений подавать не требуется: данные появятся до 1 марта года, следующего за годом внесения платежа.

Таким образом, если добровольные взносы будут перечислены в 2026 году, информация о них отобразится на счете до 1 марта 2027 года.