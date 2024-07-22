Эксперт Азиз Енгалычев: «В Узбекистане доля негосударственных СМИ превышает 60%»

В Узбекистане насчитывается около 2,2 тыс. СМИ, причем свыше 60% – негосударственные. Как развивается отрасль в республике, в авторской колонке для «Татар-информа» рассказал главный научный сотрудник Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Азиз Енгалычев.

«Узбекистан стремится обеспечить плюрализм мнений и предотвратить любые формы цензуры»

В современном мире свобода слова и информации является ключевым элементом демократического общества. Узбекистан активно движется по пути укрепления конституционных прав граждан в этой важной сфере, стремясь создать благоприятные условия для свободного обмена информацией и развития информационного общества.

Страна остается твердо приверженной дальнейшему совершенствованию системы обеспечения прав, свобод и законных интересов человека. Предпринимаемые руководством страны усилия в данном направлении имеют целостный, устойчивый и необратимый характер.

В этой связи можно выделить ряд ключевых аспектов государственной политики в области получения и распространения информации.

Во-первых, это создание условий для свободного выражения мнений, независимой и безопасной работы СМИ. Свобода слова и печати является основополагающим принципом демократического общества. Узбекистан стремится обеспечить плюрализм мнений и предотвратить любые формы цензуры, что способствует развитию открытого и информированного общества.

Для этого сформированы и совершенствуются необходимые правовые основы, соответствующие международным нормам и рекомендациям. На сегодняшний день в стране приняты более 10 профильных законов, среди них – «О гарантиях и свободе доступа к информации», «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления», «О средствах массовой информации», «О принципах и гарантиях свободы информации», «О защите профессиональной деятельности журналиста», «Об информатизации» и т.д.

В соответствии с законодательством Узбекистана, журналист при исполнении профессиональных обязанностей пользуется гарантией неприкосновенности личности. Не допускается их преследование за публикацию критических материалов.

Кроме того, для дальнейшей либерализации деятельности СМИ и обеспечения прав журналистов в 2018 году в законодательстве были уточнены правовой статус журналиста и гарантии свободы журналистской деятельности, а также порядок аккредитации в стране представителей зарубежных СМИ в соответствии с современными требованиями.

Установлены также механизмы поддержки СМИ со стороны государства: предоставление льгот по налогам, другим обязательным платежам и тарифам, преференциям, предоставление государственных субсидий, грантов и социальных заказов, а также социальная поддержка работников редакций.

Последовательное расширение условий и возможностей для работы средств массовой информации отражается и на их количественных характеристиках. С 2016 года и на сегодняшний день их общее число возросло на 49%, достигнув 2200. При этом общая доля негосударственных СМИ в стране составляет свыше 60%. Наряду с традиционными СМИ стремительно развиваются и интернет-издания, количество которых достигло 716, и их аудитория неуклонно растет.

Важно отметить, что в 2023 году ряд вопросов обеспечения свободы информации были закреплены и на уровне Основного закона страны. Так, в принятой на всенародном референдуме новой редакции Конституции Республики Узбекистан обозначены гарантии обеспечения государством свободной деятельности массмедиа, а также ответственность за вмешательство в работу СМИ.

Еще одним основным отличием новой редакции Конституции в части свободы информации является конкретизация правовых условий, при которых могут вводиться ограничения на поиск, получение, использование и распространение информации.

Подобные положения обозначались в Основном законе и ранее, но не были детализированы, что могло приводить к двусмысленному толкованию и использоваться для необоснованного ограничения прав граждан.

Поправками от 2023 года устанавливается, что ограничения могут вводиться только по определенным основаниям и лишь в той мере, в какой это необходимо. Это представляет собой значительный шаг вперёд в обеспечении прозрачности, законности и соразмерности ограничений права на поиск, получение и распространение информации. Данные меры способствуют укреплению правового государства, защите прав и свобод граждан и повышению доверия общества к государственным институтам.

В Конституцию страны также введено новое положение, гарантирующее свободный доступ к интернету. Тем самым государство на конституционном уровне подтверждает свои обязательства создавать для этого все необходимые условия, в том числе в контексте поддержки процессов активной цифровой трансформации страны и расширения спектра онлайн-услуг, предоставляемых населению.

«Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу»

Во-вторых, обеспечение беспрепятственного и равноправного доступа к информации, включая усиление подотчетности органов государственной власти перед обществом. Это включает расширение доступа к данным о работе госорганов и социально значимой информации в целом. Доступность информации позволяет гражданам быть лучше информированными, принимать осознанные решения и активно участвовать в общественной жизни.

Открытость и прозрачность деятельности госорганов остаются одними из ключевых показателей эффективности системы общественного контроля, обеспечения непрерывного диалога между государством и гражданами, минимизации бюрократизма и противодействия коррупции. Именно полноценная реализация данного аспекта станет отражением заложенного главой государства принципа: «Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу».

Проводимая Республикой Узбекистан работа в этом отношении приобретает все более системный характер. Так, в дополнение к действующему закону «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления» с 2018 года и до настоящего времени был принят ряд нормативных актов, направленных на кардинальное улучшение работы пресс-служб госорганов, повышение статуса пресс-секретарей до уровня заместителя руководителя ведомства.

Для руководителей и сотрудников информационных служб госорганов были установлены повышенные требования, включая своевременное и полноценное освещение ключевых событий и решений в рамках работы своих ведомств, а также оперативное реагирование на запросы журналистов и общественности.

В настоящее время совокупный штат пресс-служб министерств и ведомств насчитывает 778 пресс-секретарей и более 500 сотрудников.

Помимо этого, Агентством информации и массовых коммуникаций совместно с пресс-секретарями госорганов создан механизм оперативного реагирования на обращения граждан, а также критические и широко обсуждаемые информационные поводы в медиапространстве. В рамках данной работы в СМИ, социальных сетях и мессенджерах были опубликованы более 10 тыс. ответов и экспертных мнений по выявленным материалам.

Новая редакция Конституции также обязывает государственные органы действовать прозрачно и открыто. Это означает, что все значимые решения и действия государственных учреждений должны быть публично обоснованы и задокументированы. Органы власти обязаны регулярно публиковать отчеты о своей деятельности и информировать общество о важных инициативах и программах.

В 2021 году в соответствии с указом Президента возможности общественного контроля за деятельностью госорганов были расширены. Был утвержден перечень социально значимых сведений, подлежащих размещению в качестве открытых данных, чётко определены государственные органы и организации, разрабатывающие данные, а также порядок их публикации.

Успешно внедрена практика определения индикаторов открытости, ее оценки на основе передовых международных стандартов. Соответствующие национальные Индексы открытости были опубликованы по итогам 2022 и 2023 годов.

Вместе с тем в 2022 году установлена ответственность за нарушение законодательства об открытости деятельности органов государственной власти и управления, в том числе за неразглашение общественно значимых сведений, несоблюдение срока и порядка публикации либо фальсификацию информации.

«Новая редакция Конституции также закрепляет право на защиту персональных данных»

В-третьих, защита прав граждан на неприкосновенность частной жизни и персональных данных. В эпоху цифровых технологий и больших данных государственная политика направлена на обеспечение безопасности личной информации граждан и предотвращение её неправомерного использования. Это включает разработку и внедрение правовых норм и технических решений для защиты персональных данных.

Данные вопросы регулируются профильным законом Республики Узбекистан «О персональных данных» от 2 июля 2019 года. В частности, регламентируется необходимость обеспечения сбора, систематизации и хранения персональных данных граждан Республики Узбекистан на территории страны в целях пресечения рисков и угроз их утечки и неправомерного использования.

Вместе с тем необходимо отметить, что новая редакция Конституции также закрепляет право на защиту персональных данных в качестве личного права человека. Следовательно, их обработка допускается только с согласия человека. Отныне Основной закон создает прямую возможность для граждан требовать исправлений недостоверных данных и уничтожения данных, собранных незаконным путём или более не имеющих правовых оснований, то есть реализовывать установившуюся международную практику так называемого «права на забвение».

Такие поправки призваны способствовать защите частной жизни, повышению доверия к системам обработки данных, снижению рисков и злоупотреблений, развитию цифровой экономики и соответствию международным стандартам. В совокупности эти меры создают условия для более прозрачного, безопасного и устойчивого развития общества в цифровую эпоху.

Вместе с тем важным фактором формирования эффективной и саморегулируемой национальной медиасреды на фоне различных глобальных вызовов остается развитие информационной грамотности населения. О необходимости удовлетворения потребностей граждан в качественном контенте и повышении навыков критического мышления неоднократно заявлял Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Актуальность данной задачи подтверждается и тем фактом, что дезинформация признается одной из главных краткосрочных глобальных угроз, согласно экспертному докладу Всемирного экономического форума. Кроме того, долгосрочное исследование медиапотребления в странах ЦА, проведенное Агентством США по международному развитию и неправительственной организацией Internews, показывает рост в Узбекистане доли граждан, не владеющих базовыми навыками работы с информацией в интернете (с 3% в 2021 г. до 25% в 2023 г.).

Узбекистан продолжает курс на укрепление открытости, развитие плодотворного и конструктивного международного сотрудничества сфере обеспечения свободы слова и прессы с целью превращения СМИ в реальную «четвертую власть». Это непременно создаст необходимые условия для создания информированного, безопасного и прогрессивного общества, готового к вызовам и возможностям цифровой эпохи».

Азиз Енгалычев