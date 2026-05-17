Эксперт Атанесян заявил, что авторам музыки должны выплачивать за обучение ИИ

Выплата вознаграждений авторам музыки, чьи произведения используются для обучения нейросетей, имеет критическое значение, при этом существует риск недобросовестной конкуренции. Об этом сообщил управляющий директор Института музыкальных инициатив (ИМИ) Артем Атанесян, его слова приводит ТАСС.

Так он прокомментировал результаты опроса института. Согласно исследованию, многие представители музыкальной индустрии не готовы принимать непрозрачные условия использования ИИ и отсутствие компенсаций авторам.

По его словам, участники музыкального рынка – артисты и специалисты, работающие с ними, – понимают, какой труд стоит за созданием песни, и не согласны с практикой использования ИИ без прозрачных правил и без оплаты авторам.

Он отметил, что особенно остро стоит вопрос применения музыкальных произведений для обучения нейросетей без разрешения правообладателей и без выплаты вознаграждений.

В исследовании, имеющемся в распоряжении ТАСС, говорится, что в России пока нет отдельного закона, который прямо регулировал бы использование объектов авторского права при обучении искусственного интеллекта.

При этом в проекте закона о регулировании ИИ предусмотрено положение, согласно которому использование охраняемых авторским или патентным правом материалов для обучения нейросетей не считается нарушением, если соблюдены определенные условия.

К таким условиям относится получение правомерного экземпляра произведения либо его размещение в открытом доступе и возможность анализа. При этом под публичным доступом понимается, в том числе, размещение произведений в интернете – на стриминговых платформах или в социальных сетях.