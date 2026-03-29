news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 марта 2026 09:47

Эксперт Асеев заявил, что тепло и дожди в мае могут обеспечить богатый урожай грибов

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Урожай летних грибов в средней полосе России в этом году будет во многом зависеть от погодных условий в мае. Ключевыми факторами остаются достаточная влажность и теплая температура. Об этом сообщил кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Рязанского государственного университета имени Есенина Виктор Асеев, его слова приводит РИА Новости.

Виктор Асеев пояснил, что для формирования будущего грибного урожая решающее значение имеет конец весны. По его словам, отсутствие продолжительных засушливых периодов в мае создает благоприятные условия.

Он добавил, что при сочетании обильных осадков и температуры на уровне 18-22 градусов можно рассчитывать на хороший грибной сезон.

#грибы
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров