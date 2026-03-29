Эксперт Асеев заявил, что тепло и дожди в мае могут обеспечить богатый урожай грибов

Урожай летних грибов в средней полосе России в этом году будет во многом зависеть от погодных условий в мае. Ключевыми факторами остаются достаточная влажность и теплая температура. Об этом сообщил кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Рязанского государственного университета имени Есенина Виктор Асеев, его слова приводит РИА Новости.

Виктор Асеев пояснил, что для формирования будущего грибного урожая решающее значение имеет конец весны. По его словам, отсутствие продолжительных засушливых периодов в мае создает благоприятные условия.

Он добавил, что при сочетании обильных осадков и температуры на уровне 18-22 градусов можно рассчитывать на хороший грибной сезон.