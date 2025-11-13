Эксперт Апрелев предупредил о нюансах при оформлении договора дарения квартиры

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Договор дарения на квартиру можно оформить с кем угодно, однако если человек дарит квартиру не близкому родственнику, то одаряемый должен будет заплатить налог. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

«Когда речь идет о недвижимости, нужно понимать еще один момент: если человек пенсионного возраста дарит свою единственное жилье другому человеку, а у одаряемого это жилье не единственное, и он не пенсионного возраста, то в таком случае у нового владельца недвижимости возникнут налоги с момента вступления в права на объект», – сказал собеседник агентства.

Также дарение нельзя использовать не по назначению.

«Нельзя подменять договоры, которые вы в действительности хотите оформить договором дарения. Например, если вы продаете комнату или долю в квартире, то вы перед продажей должны уведомить о продаже других собственников квартиры. И собственники других долей и комнат имеют преимущественное право на покупку. Если же вы дарите комнату, то вы можете делать, что угодно. И подобными обходными путями некоторые люди пользуются. Однако такие действия могут привести к правовым последствиям, например, оспариванию в судах», – объяснил Апрелев.

Он отметил, что, если одаряемый захочет продать подаренную квартиру, не провладев ею три года, то должен будет заплатить налог. Причем, по его словам, если подаренная квартира стоит, предположим, 11 млн рублей, то налог человек заплатит с 11 млн.

Помимо этого, с момента вступления в права на подаренную недвижимость, одаряемый начинает платить за данный объект коммуналку и налоги.