Риелтор Апрелев рассказал о нюансах покупки квартиры у нескольких собственников

Процесс покупки квартиры у нескольких совершеннолетних собственников ничем не отличается от сделки с одним собственником недвижимости. Главное условие в данном случае: чтобы все продавцы присутствовали на сделке, сообщил «Татар-информу» вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

«Нюансы могут возникнуть только в том случае, если одним из собственников является ребенок. В таком случае покупатель обязан согласовать сделку с органами опеки, которые, в свою очередь, должны будут проконтролировать соблюдение всех социальных норм», – сказал собеседник агентства.

Также если один из собственников продаваемого жилья находится не в России, то стоит учесть, что не каждый покупатель может вступать в сделку с собственником, находящимся вне территории РФ. Однако в данном случае все нюансы и подготовку нужно разбирать персонально, добавил Апрелев.

«Еще следует заранее проговорить с продавцами их дальнейшие цели и задачи: зачем они продают квартиру, есть ли у них другое жилье и где они планируют жить», – предупредил вице-президент Гильдии риелторов России.