Эксперт Алексанян заявил о кадровом дефиците в сфере туризма в Крыму

Нехватка квалифицированных специалистов в сфере гостеприимства ощущается в Крыму. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил владелец ресторанно-гостиничного бизнеса и писатель Григорий Алексанян.

По его словам, одна из причин кадрового дефицита заключается в том, что молодые специалисты чаще выбирают работу и жизнь в крупных городах России – Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, где у них уже есть стабильное трудоустройство.

Он также отметил, что местные образовательные учреждения начали готовить специалистов для отрасли только с 2014 года, поэтому число квалифицированных кадров пока остается недостаточным.

Для решения проблемы Алексанян предложил развивать программы трудового туризма и миграционной мобильности, чтобы привлечь специалистов в регион. В качестве примера он привел историю шеф-повара из Подмосковья, который приехал в Крым на сезонную работу, но в итоге решил остаться: он переехал вместе с семьей, приобрел жилье и устроил детей в местные учебные заведения.