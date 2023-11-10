Эксперт: 2023 год стал самым активным по покупке жилья за последнее десятилетие

С января по сентябрь татарстанцы взяли 52,1 тыс. ипотек. Это в 1,7 раза больше, чем годом ранее, говорится в исследовании показателей рынка жилищного (ипотечного) кредитования Центрального банка РФ.

«2022 год был разрозненным в спросе: кто-то откладывал покупку, кто-то, наоборот, ускорялся с приобретением. Ну а 2023 год в плане покупки недвижимости можно назвать самым активным за последнее десятилетие, так как не было каких-то ключевых новостей, которые бы могли повлиять существенно на снижение спроса. Единственная ключевая новость этого года – повышение ключевой ставки ЦБ в августе и в сентябре», – объяснил ситуацию вице-президент Гильдии риелторов, директор компании «Премьер-недвижимость» Руслан Садреев.

Введенные Центробанком меры привели к тому, что сентябрь стал рекордным по показателям во всех сегментах рынка недвижимости, в том числе и по количеству выданных ипотек. Согласно отчету ЦБ РФ, в этом месяце в республике выдали 9,4 тыс. ипотечных кредитов. В январе их было всего 2,6 тыс., показатели постепенно росли с небольшим проседанием в апреле.

В сравнении с первым осенним месяцем 2022 года число выданных ипотек увеличилась почти в 2 раза – на тот момент татарстанцы взяли 4,8 тыс. таких кредитов.

О том, чем обусловлен рост спроса на ипотечное кредитование в Татарстане, как обстоят дела на рынке после повышения ключевой ставки Центробанком, читайте в материале «Четверть века в ипотеку: как цены на жилье загнали татарстанцев в долги на 500 млрд».