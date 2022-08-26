Контрнаступление ВСУ на юге республики и в Донбассе приведет к драматическим последствиям для Киева. Об этом эксперт в области безопасности Роберт Фарли заявил в статье для 19Fortyfive, передает РИА Новости.

«Существуют веские причины, по которым Украина должна сопротивляться призыву Запада к скорейшим действиям», — сказал Фарли.

Он считает, что наступление выявит слабые места украинской обороны и приведет к потере новых территорий в результате российского контрудара, а «чувствительное поражение» Киева может отбить у Запада желание поставлять украинской армии новые партии вооружения.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российская армия совместно с силами народных республик полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь, Святогорск, всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.