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Ру Тат
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Политика
26 августа 2022  11:59

Эксперт 19Fortyfive предрек сокрушительное поражение ВСУ при их контрнаступлении

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Контрнаступление ВСУ на юге республики и в Донбассе приведет к драматическим последствиям для Киева. Об этом эксперт в области безопасности Роберт Фарли заявил в статье для 19Fortyfive, передает РИА Новости.

«Существуют веские причины, по которым Украина должна сопротивляться призыву Запада к скорейшим действиям», — сказал Фарли. 

Он считает, что наступление выявит слабые места украинской обороны и приведет к потере новых территорий в результате российского контрудара, а «чувствительное поражение» Киева может отбить у Запада желание поставлять украинской армии новые партии вооружения. 

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российская армия совместно с силами народных республик полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь, Святогорск, всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

#спецоперация на Украине
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