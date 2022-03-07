Эксперименты Слуцкого: стал известен состав «Рубина» на игру против «Ахмата»

«Рубин» представил стартовый состав на игру 20-го тура Российской Премьер-лиги против грозненского «Ахмата».

По сравнению с матчем 1/8 финала Кубка России с «Ротором» в стартовом составе казанцев произошли три изменения: вместо Леона Мусаева, Константина Кучаева и Солтмурада Бакаева на поле появятся Филип Уремович, Александр Зуев и Андерс Дрейер. Таким образом, вероятнее всего, казанцы впервые при Леониде Слуцком сыграют в схеме с тремя центральными защитниками.

Стоит отметить, что третий матч подряд казанский клуб с капитанской повязкой на поле выводит Илья Самошников.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин - Самошников, Бегич, Тальби, Уремович, Ломовицкий - Зуев, Хакшабанович - Кварацхелия, Бакаев, Лисакович.

Игра состоится в Грозном на стадионе «Ахмат Арена», начало матча в 19:00 по московскому времени.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

После 19 туров «Рубин» с 22 очками занимают 11-ю позицию в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В свою очередь, грозненцы с 30 баллами идут на шестом месте.