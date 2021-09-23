Экспериментальный правовой режим в Иннополисе обсудят на 24-м заседании Госсовета РТ

В Казани сегодня пройдет 24-е заседание Государственного Совета Татарстана VI созыва. На нем депутаты рассмотрят возможность установления экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированного транспорта в Иннополисе.

«В соответствии с требованиями федерального закона Госсовету предстоит определить позицию законодательного органа республики о возможности установления экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на территории Иннополиса», — рассказала ранее на заседании президиума парламента секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Кроме того, депутаты обсудят обращение к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину, связанное с внесением изменений в Правила направления средств или части средств маткапитала на улучшение жилищных условий.

Всего в повестку заседания внесено 26 вопросов, в том числе 19 законопроектов Татарстана для рассмотрения в первом чтении и два проекта федеральных законов.

В частности, в первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты, которыми вносятся изменения в следующие республиканские законы: «О местном самоуправлении в РТ», «О налоге на имущество организаций», «О транспортном налоге», «О приватизации государственного имущества РТ», «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории РТ», «О градостроительной деятельности в РТ», «О свободе совести и религиозных объединениях» и так далее.

Парламентарии также утвердят кандидатуры членов Общественной палаты Татарстана от Государственного Совета республики.