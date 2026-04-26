Эксперимент с нападающими «Рубина», аншлаг и гнев команды: как Артига возвращает Казани вкус к футболу

Эксперимент с Даку и Сиве от Артиги: выглядели хорошо, но ушли без голов

Франк Артига в очередной раз показал, что не боится экспериментировать с составом, особенно в атакующей линии. Проверив тандем двух албанцев – Даку и Грипши, испанский специалист решил посмотреть на взаимодействие Мирлинда с автором гола в ворота «Динамо» Жаком Сиве.

Еще на зимних сборах французский форвард продемонстрировал, что при правильной подпитке передачами его голевое чутье становится грозным оружием. Вопрос был в другом: насколько эти два довольно однотипных высоких футболиста смогут ужиться на поле и не будут ли мешать друг другу, выполняя одну и ту же работу?

Опасения были частично развеяны со стартовым свистком. Казанцы неожиданно быстро взяли игру на себя. Игроки «Рубина» буквально получали наслаждение от своей игры и того футбола, который они показывали.

«Мы счастливы от того, как мы играем», – расчувствовался Мирлинд Даку на флеш-интервью в перерыве матча.

Разрезающие «слепые» передачи через половину поля из глубины внезапно стали одним из основных способов доставки мяча к чужой штрафной. И это работало. В действиях Грипши и Ходжи будто проснулся праймовый Роналдиньо, который любил промышлять этим приемом в лучшие годы в «Барселоне» и «Милане».

После игры корреспондент «ТИ-Спорта» обратил на это внимание наставника «Рубина»:

– Сегодня мы увидели много разрезающих передач из глубины. Это новая установка или игроки стали лучше чувствовать друг друга?

– В последних трех матчах игроки действительно сделали шаг вперед в плане обеспечения глубины фронта атаки. Мы стали действовать смелее, играть «от себя», а не просто подстраиваться под соперника. Теперь нужно только добавить в качестве исполнения в заключительной фазе, – ответил Артига.

Уже на 5-й минуте Даку воспользовался ошибкой защитника и на отскоке длинной передачей вывел Ходжу один на один с Торопом, но полузащитник не смог обыграть вратаря. На 8-й минуте по левому флангу отправляли Рожкова, а тот вместо сближения решил навесить на дальнюю штангу – неудачно, Сиве поймал мяч только за лицевой линией.

Еще раз Грипши шикарным разрезающим пасом из центра поля выводил Даку один на один с Торопом, но албанец тоже не смог разобраться с вратарем (а возможно, и был сбит с нарушением – вопрос открытый). В середине тайма уже Сиве не смог развернуться и пробить точно после того, как на него пришел заброс: слишком долго пытался укротить мяч. Еще раз классно из глубины скрытой передачей разрезал оборону армейцев Ходжа на 30-й минуте.

Игроки ЦСКА на поле если и не «смотрели футбол», то явно исполняли роль второстепенных актеров этого шоу. После игры Фабио Челестини признал, что его команда не планировала отдавать мяч казанцам – это полностью заслуга «Рубина».

«Сознательно ли мы отдали мяч казанцам? Нет, никогда! В день, когда я скажу это своей команде, я больше не буду ее тренером. Да, это правда, что "Рубин" больше владел мячом, но в отборе мы оборонялись иначе, а это предполагает, что у соперника будет больше владения. Сегодня мы грамотно играли, когда не хотели сильно рисковать. Если ты так играешь, то соперник чаще оказывается с мячом. Так что это не было планом, но это произошло», – объяснил главный тренер ЦСКА.

И все же некоторое дублирование Сиве и Даку на поле действительно присутствовало, что, возможно, в итоге и помешало дожать гостей. Порой форварды при развитии атак бежали в одну точку, что делало наступление «Рубина» слегка предсказуемым. Впрочем, сам Артига намекнул, что не выпустить Сиве, когда тот на кураже после матча с «Динамо», он просто не мог.

«Нужно понимать и использовать тот момент, в котором находится тот или иной футболист. Именно поэтому был сделан такой выбор. Думаю, оба нападающих сыграли очень здорово. Единственное – может быть, в заключительной фазе атаки не хватило последнего касания или паса. Особенно это относится к первому тайму. Думаю, нулевой счет связан с тем, что у нас закончились силы, а не с количеством нападающих», – настаивал Артига.

25+ тысяч на «Ак Барс Арене». Болельщики «отвечают» на футбол Артиги

Растроганы таким «вкусным» футбольным действом были все. Возможно, футболистов «Рубина» вдохновили внезапно заполнившиеся трибуны (25 200 зрителей) «Ак Барс Арены». Люди пришли то ли на футбол, то ли послушать популярного рэпера Toxi$’а, выступавшего перед игрой.

Давненько казанский стадион не был заполнен настолько на матчах с шестой командой РПЛ. При Рашиде Рахимове даже на встречах с «Зенитом» и «Спартаком» не собиралась такая внушительная аудитория. Очевидно, что и беспроигрышная серия «Рубина», которая после вчерашней ничьей достигла уже восьми игр, играет свою роль.

Возможно, именно трибунам удалось не позволить казанской команде просесть во втором тайме. Челестини в этом матче пошел от обратного: облегчил свою «тяжелую артиллерию», оставив Матвея Кисляка в запасе и заявив, что побережет своего полузащитника для противостояния со «Спартаком». Однако после тотально проигранного первого тайма швейцарец все-таки решил ввести свой козырь в игру. И картинка действительно изменилась – ЦСКА перекрыл все те прорехи, которыми казанцы пользовались в первом тайме, и гости стали создавать моменты сами.

Артига отреагировал на перемены оперативно. Он решил вернуться к схеме с одним нападающим: Безруков и Шабанхаджай вышли вместо Грипши и Сиве. Сравнения с бывшим наставником опять-таки напрашиваются сами собой. Рахимов не отличался такой гибридной и гибкой работой с составом и перестроениями схем прямо по ходу игры. Зимой в Турции для «ТИ-Спорта» Франк анонсировал как раз такой подход: когда нет одной четкой схемы, а картина постоянно меняется в зависимости от ситуации.

И, надо сказать, решение сработало. Казанцы вновь вернули себе утраченную инициативу и стали поджимать армейцев у их штрафной, используя свободные зоны. Вот только реализованного гола для кульминации все-таки не хватило. На перерыв трибуны уходили с чувством надкусанного бутерброда, который упал на пол: аппетитно, красиво, но утолить голод не удалось.

После игры корреспондент «ТИ-Спорта» обратил внимание наставника «Рубина» на то, что трибуны отвечают на изменения в игре и «голосуют ногами». Франк Артига признался, что поддержка болельщиков стала для команды важнейшим фактором, а итоговая ничья оставила привкус легкого разочарования из-за возросших амбиций коллектива:

«Я знаю, как сложно привлекать болельщиков в таком количестве. И я рад, что сегодня собралась такая внушительная аудитория, думаю, сегодняшняя игра им понравилась. Безусловно, очень обидно, что мы не смогли отпраздновать победу вместе с этими 25 тысячами зрителей. После финального свистка ко мне подошли значимые люди в клубе и сказали, что команда расстроена и даже рассержена из-за того, что не смогла дожать ЦСКА. Для меня это лучший сигнал! Это значит, что мы на верном пути. Нам просто не хватило той энергии, того великолепного исполнения, которое Сиве показал в матче с "Динамо". В концовке силы ребят из-за графика были уже не те, но то, что они не довольствуются достигнутым, должно разжигать в нас амбиции на следующий сезон».

Праздник футбола получился, но, как уже было сказано, оказался недосказанным. Шанс приблизиться к ЦСКА на три очка упущен, так что о шестом месте помышлять пока рановато. Команде нужно больше времени, чтобы бороться за что-то большее. Но в нынешнем сезоне таких задач у Артиги и не было – он уже вернул Казани вкус к футболу, а своим футболистам – удовольствие от своей игры. В моменте кажется, что это важнее, чем строчка в таблице.

Кадровый ребус Артиги: как закрыть «воздух» без Вуячича?

Беспроигрышная серия «Рубина», растянувшаяся уже на восемь туров, стала возможной прежде всего благодаря монолитности оборонительных порядков: всего четыре пропущенных мяча на этом отрезке говорят сами за себя. Однако перед выездом в Калининград Франк Артига столкнулся с самой серьезной кадровой проблемой весны. Отсутствие Игора Вуячича – это не просто потеря центрального защитника, это временный демонтаж «несущей конструкции» всей казанской обороны.

Отсутствие черногорца становится критическим именно в контексте противостояния с «Балтикой». Как справедливо отметил Артига на пресс-конференции, калининградцы делают ставку на агрессивное использование длинных передач и навязывание борьбы на каждом участке поля. Вуячич, доминирующий на «втором этаже» и обладающий уникальным чтением игры, был бы идеальным противоядием против такого стиля.

Теперь штабу казанцев предстоит решить сложнейшую задачу: как сохранить компактность и не проиграть верховую борьбу без своего лидера. В условиях, когда команда всерьез претендует на место в топ-7 и демонстрирует качественную эволюцию игры, калининградский выезд станет лакмусовой бумажкой для тактической гибкости Артиги. Сможет ли «Рубин» удержать планку надежности, когда из фундамента выбит ключевой блок, – главный для него вопрос предстоящего тура.