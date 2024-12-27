Эксперимент по выдаче больничных самозанятым могут запустить в 2026 году

В январе 2026 года в России могут провести эксперимент по выдаче больничных самозанятным. С соответствующим предложением выступил Минтруд РФ, сообщает ТАСС.

Плательщики налога на профессиональный доход смогут получить пособие по временной нетрудоспособности, если они получили травму, заболели либо нуждаются во времени для ухода за больным членом семьи.

В пресс-службе ведомства пояснили, что эксперимент, если предложение будет принято, продлится до конца 2028 года.

Пособие будет предоставляться самозанятым, которые не менее полугода выплачивают страховые взносы. Соответственно, получаемая сумма будет зависеть от срока, в течение которого они уплачивались. Кроме того, граждане выберут размер страхового покрытия, которое может достигать 35 либо 50 тысяч рублей. Таким образом, сформируется и сумма ежемесячного взноса — 1344 или 1920 рублей. Спустя полгода размер пособия достигнет 70% страховой суммы, а после года — 100%.

Кроме того, в Минтруде рассматривают возможность предоставления скидок и надбавок к платежам. К примеру, если самозанятый выплачивает страховые взносы 18 и 24 месяца, но ни разу не пользовался ими, им предоставят скидку в 10% или 30% к ежемесячному платежу.