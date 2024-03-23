Эксперимент по маркировке ввозимого в Россию алкоголя продлили на два года

Эксперимент по маркировке ввозимой в РФ алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру, федеральным специальными марками продлили еще на два года. Закон подписал Президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

В сопроводительных материалах отмечалось, что с начала эксперимента число участников и территория его проведения постоянно растет, но сложившаяся геополитическая ситуация и антироссийские санкции несут риск введения ими запрета на маркировку поставляемого в Россию алкоголя на их территории.

«В связи с этим представляется целесообразным продлить срок проведения эксперимента до 31 мая 2026 года, что позволит сформировать новые логистические маршруты и создать новые инфраструктурные объекты <...>», — цитирует ТАСС.

По состоянию на 30 июня 2023 года эксперимент проводился в Москве, Санкт-Петербурге, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской областях, Краснодарском крае и Татарстане.