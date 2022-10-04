Экскурсия с видом на Кул-Шариф: в Татарстан прибыли победители «Большой перемены»

Сегодня в Казань прибыл поезд, пассажирами которого стали 134 талантливых ребенка из 36 регионов России, одержавшие победу во Всероссийском конкурсе «Большая Перемена». Визит в столицу республики – это часть увлекательного путешествия по всей стране – от Санкт-Петербурга до Владивостока. Путешествие стало для них призом за победу в конкурсе.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Мы рады приветствовать вас в прекрасной столице – в городе Казани. У вас будет всего несколько часов, чтобы познакомиться с нашей культурой, нашим городом. Но мы надеемся, что вы увезете частичку тепла Татарстана с собой, и что вам захочется вернуться сюда снова», - поприветствовала гостей заместитель по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

В Татарстан поезд «Путешествие мечты» приехал из Екатеринбурга. Остановка в республике начнется с посещения инновационной столицы – города высоких технологий Иннополис. В Казани же дети познакомятся с самыми знаковыми достопримечательностями города, а также заглянут в место, пропитанное духом свободы – в парк уличных культур «Урам».

«Рада видеть таких умных и замечательных детей. Я не только приветствую вас как гостей, но и надеюсь, что вам настолько понравится в нашем городе и что в дальнейшем вы поступите именно в вузы нашей замечательной молодежной столицы республики. Несмотря на ненастную погоду, я уверена – вы прекрасно проведете время», - пожелала участникам заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

В этом году конкурс стал одним из самых масштабных молодежных проектов – в «Большой перемене» приняли участие более 2 млн школьников со всей России. Они разрабатывали социальные проекты, изобретали, демонстрировали креативность ума, решали общемировые проблемы в самых разнообразных сферах, в том числе и в вопросах защиты окружающей среды.

«Мне кажется, моя дочь очень повзрослела за эту поездку. Этот приз – самый лучший подарок для детей. Во-первых, путешествие дает новые знакомства с такими уголками нашей родины, куда не каждая семья может позволить себе поехать. Видно, что детей переполняют положительные эмоции», - рассказала Елена Коршунова, мама победительницы конкурса Маргариты.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Она также отметила, что поездка для детей – это прекрасная школа жизни. Именно в путешествии, вдали от привычного окружения ребята учатся ладить между собой. Всего за несколько дней дети становятся настоящими друзьями, готовыми прийти на помощь друг другу.

«Я победительница "Большой перемены" – в сентябре я также побывала в этом сказочном путешествии по всей России. Однако, сегодня я приехала, чтобы встретить своего друга и поздравить его с днем рождения. Думаю, для него это будет приятным сюрпризом», - поделилась финалистка конкурса Полина Иванова.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Путешествие победителей «Большая перемена» проходит с 5 сентября и по 7 октября и включает два рейса по маршрутам Санкт-Петербург – Владивосток и Владивосток – Санкт-Петербург. Так, участники «Путешествия мечты» увидят величественные Уральские горы, сказочное озеро Байкал, посетят уникальные объекты, в том числе Космодром «Восточный».

Отметим, что конкурс «Большая перемена» проводится президентской платформой «Россия страна возможностей» в рамках национального проекта «Образование». Нацпроекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.