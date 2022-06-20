Экскурсионный автобус, возвращаясь из Казани, попал в ДТП, пострадал подросток

Сегодня около пяти часов утра на 1571 километре трассы Москва – Челябинск столкнулись пассажирский автобус и грузовик. По предварительной информации, на дороге стоял туман и водитель автобуса, не выбрав безопасную дистанцию, въехал сзади в большегруз.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Как сообщают в УГИБДД по Челябинской области, автобус был экскурсионным – он возвращался из Казани в Челябинск. Всего в салоне были два водителя и 41 пассажир. Один из них – 13-летний подросток – получил травмы во время столкновения, ему оказали медпомощь.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Информацию об обстоятельствах аварии и других возможных пострадавших уточняют сотрудники ГИБДД. До прибытия подменного автобуса всех пассажиров расположили в ближайшем придорожном кафе.