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Происшествия
20 июня 2022  14:46
Павел Климчак

Экскурсионный автобус, возвращаясь из Казани, попал в ДТП, пострадал подросток

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Сегодня около пяти часов утра на 1571 километре трассы Москва – Челябинск столкнулись пассажирский автобус и грузовик. По предварительной информации, на дороге стоял туман и водитель автобуса, не выбрав безопасную дистанцию, въехал сзади в большегруз.

 

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Как сообщают в УГИБДД по Челябинской области, автобус был экскурсионным – он возвращался из Казани в Челябинск. Всего в салоне были два водителя и 41 пассажир. Один из них – 13-летний подросток – получил травмы во время столкновения, ему оказали медпомощь.

 

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Информацию об обстоятельствах аварии и других возможных пострадавших уточняют сотрудники ГИБДД. До прибытия подменного автобуса всех пассажиров расположили в ближайшем придорожном кафе.

#челябинская область #экскурсия #ДТП #автобус
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