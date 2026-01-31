Экскурсии и городское обсуждение прошли в Нижнекамске в рамках проекта «Город-сад»

В Нижнекамске прошли экскурсии в рамках презентации паблик-арта «Город-сад. Энергия Татнефти». Четыре выпускницы школы гидов познакомили горожан с разными гранями истории и развития города.

Гузель Хуснутдинова рассказала о том, как промышленный Нижнекамск живет в балансе с природой и какие шаги предпринимаются для сохранения окружающей среды.

Алина Гусманова показала, как урбанистика, мощная промышленная база и зеленые пространства формируют единую гармоничную городскую среду.

Отдельная экскурсия была посвящена культурному наследию города. Самира Шарафиева рассказала об исторических местах и точках, связанных с визуальной идентичностью Нижнекамска.

Лилия Салахутдинова на примере парка имени Габдуллы Тукая показала, как промышленные предприятия не только работают, но и активно участвуют в развитии городской среды.

Завершением программы стала публичная презентация паблик-арта и городское обсуждение, которые прошли в холле ТЮЗа.