Экскурсии и городское обсуждение прошли в Нижнекамске в рамках проекта «Город-сад»
В Нижнекамске прошли экскурсии в рамках презентации паблик-арта «Город-сад. Энергия Татнефти». Четыре выпускницы школы гидов познакомили горожан с разными гранями истории и развития города.
Гузель Хуснутдинова рассказала о том, как промышленный Нижнекамск живет в балансе с природой и какие шаги предпринимаются для сохранения окружающей среды.
Алина Гусманова показала, как урбанистика, мощная промышленная база и зеленые пространства формируют единую гармоничную городскую среду.
Отдельная экскурсия была посвящена культурному наследию города. Самира Шарафиева рассказала об исторических местах и точках, связанных с визуальной идентичностью Нижнекамска.
Лилия Салахутдинова на примере парка имени Габдуллы Тукая показала, как промышленные предприятия не только работают, но и активно участвуют в развитии городской среды.
Завершением программы стала публичная презентация паблик-арта и городское обсуждение, которые прошли в холле ТЮЗа.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ