ЭКСАР обеспечил страховую поддержку экспортных поставок МСП на 1,5 млрд руб с начала года

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (группа РЭЦ) с начала года обеспечило страховую поддержку экспортных поставок малых и средних предприятий на сумму свыше 1,5 млрд рублей в рамках программы «Страхование отсрочки платежа для МСП». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

За отчетный период было заключено более 200 договоров страхования, а услугой воспользовались 175 компаний. Наиболее значимыми направлениями экспорта стали пищевая продукция (31%), оборудование и запчасти (13%), а также химическая продукция (10%).

Программа позволяет предпринимателям застраховать отсрочку платежа сроком до 90 дней и минимизировать риски неплатежей со стороны контрагентов. Размер фиксированной страховой премии составляет 30 тыс. рублей, страховое возмещение – до 70% от суммы убытка.

Кроме того, в рамках экспортных контрактов МСП могут застраховать краткосрочную дебиторскую задолженность, авансовые платежи, обязательства принципала и сам контракт. Оформление заявок проводится через платформу «Мой экспорт».

Дополнительную информацию о возможностях для экспортно-ориентированных компаний предоставляет Центр поддержки экспорта НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан».

Мобильный тел.: 8(987)270-06-91

Email: tatexport@yandex.ru