Домингес нанесет первый удар в матче «Зенит» — «Крылья Советов»

Бывший нападающий казанского «Рубина» и питерского «Зенита» Алехандро Домингес станет почетным гостем матча 2-го тура РПЛ между питерцами и «Крыльями Советов» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

Домингес перед матчем нанесет первый символический удар по мячу. Помимо этого, он проведет автограф-сессию на трибуне. Начало мероприятия 22 июля в 18.00.

Аргентинец играл в составе «Зенита» с 2007 по 2009 годы. Он будучи продан туда «Рубином» за 7 млн евро. В составе питерцев Домингес становился чемпионом России в 2007 году и обладателем Кубка УЕФА в сезоне-2007/08.

В «Рубин» «Чори», как его прозвали в Казани, перешел из аргентинского «Ривер Плейта» в 2004 году. Из Санкт-Петербурга Домингес вернулся в «Рубин» в 2009 году. Любимец казанской публики отыграл за «Рубин» 86 матчей, в которых забил 37 мячей. В 2010 году аргентинец перешел в испанскую «Валенсию». Там же в Испании в «Райо Вальекано» Алехандро завершил игровую карьеру в 2018 году.