Экс-звезда «Рубина» Бояринцев хочет работать тренером в ФНЛ

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Денис Бояринцев хочет возглавить команду ФНЛ. Ранее перспективный тренер работал главным тренером «КАМАЗа» из Набережных Челнов. Последним местом работы специалиста была московская «Родина».

«Тут нечего добавить к моему уходу из «Родины». Команда двигается теперь с новым тренером. Что будет дальше? Поступают предложения. Пока только вторая лига. Есть два-три варианта под решение задачи. Но каждый такой сезон всегда сложный. Я благодарен клубам за доверие, за приглашение.

Хотелось бы, конечно, всё-таки сделать шаг вперёд. Не получилось сделать с «Родиной». В ФНЛ хочется поработать. «Нижний Новгород»? Давайте объективно подходить. Сейчас в РПЛ надо поступательно идти. Понятно, РПЛ — хорошо, но там достаточно кандидатов в эти команды. Не говорю, что не готов к работе в РПЛ, но ко всему нужно подходить сознательно и правильно оценивать ситуацию», — цитирует Бояринцева «Чемпионат».

Напомним, что с 2001 по 2004-й год Денис Бояринцев играл в «Рубине» и был одним из ведущих игроков казанского клуба. На его счету 22 гола в 108-ми матчах за «Рубин». Именно из Казани Бояринцев впервые был вызван в сборную России по футболу.