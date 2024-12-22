Экс-звезда челнинского «Эфира»: «Сельский труд – это подвиг, пот и слезы»

Сельский фермер и экс-журналист рассказала «Челнинским известиям» о своей козьей ферме, домашних деликатесах и местном быте в избе, купленной за 40 тысяч рублей.





Марина Перфильева – в 90-х годах главный редактор телеканала «Эфир» в Набережных Челнах, экс-собкор «Вестей» по Татарстану и лауреат премии ТЭФИ, сейчас с мужем Маратом Беляковым живет в Мордовии. Из городской квартиры они переехали в старинное село Шокша и создали сельский кооператив «Мардарика», который недавно стал победителем Всероссийского конкурса агротуристических объектов.

«Не обольщайтесь!»

Наш разговор начался с вопроса: «Как вам живется?»

«Не обольщайтесь, – эмоционально ответила Марина Перфильева. – Сельский труд – это подвиг, пот и слезы. С утра до вечера бесконечные хлопоты, так что нет маникюра, некогда сходить к стоматологу, а головная боль – как реализовать продукцию, чтобы окупить все расходы».

До переезда представитель умственного труда Марина Перфильева в деревне была лишь раз, и вот в 2017 году ее налаженная городская жизнь разделилась на до и после. По ее словам, переезд связан с тем, что им с мужем показалось – жизнь слишком длинна, чтобы жить по одному сценарию. Прежде чем обосноваться в селе Шокша, супруги много путешествовали и считают: село само их выбрало.

«Здесь мы увидели признаки естественной, заповедной природы, а меня до самого сердца тронуло то, что селу Шокша уже полторы тысячи лет, – делится Марина. – Подумали: а почему бы здесь не поселиться? Естественно, не представляли, что такое сельская жизнь. Поэтому нам, горожанам в трех поколениях, было не только весело и трудно, но и захотелось экзотики».

Сельская ферма новоселов началась с двух коз. Купив животных, они несказанно удивили местных жителей, которые, скажем так, «не уважают коз». Потом супруги собрали в стадо всех животных этого вида, от которых хозяева хотели избавиться: где бесплатно, а где и за деньги. При этом каждая мама-коза приносила по двое козлят. Марина сама доила коз, а когда молока прибавилось, возник вопрос: куда его девать?

Источник фото: © «Челнинские известия»

«Есть каши и бутерброды с сыром каждый день не хотелось, – улыбается она, делая экскурс в прошлое. – Да, в городе можно себя побаловать ресторанным меню. В Шокше ресторанов нет, а как без разнообразной еды? Пришлось экспериментировать: мягкий козий сыр с авокадо, сыр с ананасом, хурма с йогуртом, молочная сыворотка с соком мандарина. Потом появилась мысль: может, подсушить в печке, заморозить, посыпать кедровыми орешками? Помощников нет, пришлось самой за все браться, при этом я не любительница подолгу стоять у плиты. Первой ласточкой стали рецепты деликатесов в баночках. Добавляешь такую баночку к ужину – и праздник на столе. Кто-то улыбнется, а по мне сказки, художественная литература – кладезь рецептов. Вот Карлсон требует плюшек с горячим шоколадом. Если кто из читателей «Гарри Поттера» мечтал о бутылочке хогсмидского сливочного «пива», то мы его тоже изобрели».

Самая чистая дойка – руками

Сначала фермеры варили сыр в доме, а позже оборудовали производственный цех. В основе продукции – парное молоко.

«Мы шевр делаем каждый сезон, – рассказывает Марина. – К следующему сезону нарабатываем йогуртовые сыры. Кисломолочные «корт», «курут» тюркоязычный мир хорошо знает. Эти варианты производим в нашем цехе. Так, наш принцип: парное молоко и раритетные рецепты – индийские, тюркские, европейские, африканские».

Источник фото: © «Челнинские известия»

Помог в реализации задумки краудфандинговый проект, проще говоря, народное финансирование идеи: привлечение денежных средств в интернете от желающих. Проект обеспечивает двумя рабочими местами на сезон большого молока. Можно помогать и селянам – принимать молоко в переработку. Челнинцы также взялись за социальный контракт и получили 250 тысяч рублей на развитие своего дела в качестве самозанятых.

У Марины под рукой большая тетрадь, в которой она отмечает, кого подоила. Для 30 коз есть доильные аппараты. Но, как она считает, самая чистая дойка – руками. Этот процесс могут оценить гости проекта «Тур сказки Мардарики». Им предлагают кормить рогатых обитателей, сделать фото на память и купить матрешек-антистресс, а еще попробовать сыр с чаем на травах. Любопытным предлагают тренажеры в виде резиновых перчаток, наполненных водой. А смельчаки подходят к козе, доят в кружку и, не сходя с места, пробуют молоко.

Жизнь в деревне в интернет-эпоху

Хоромы Марины и Марата – дом 1953 года постройки. Половину жилой площади в 25 квадратных метров занимает большая печь – теплое местечко для сна вместо двуспальной кровати. Правда, пока до нее доберешься, еще миллион дел.

Источник фото: © «Челнинские известия»

Муж Марат – уважаемый доктор Айболит, лечит животных. Кстати, единственная дочь супругов тоже ветеринар, работает в Казани. В городе для Марата релаксацией была ванна с пеной. Сейчас ритм другой: двор от снега надо почистить, козам тюк сена размотать, воды принести, дров наколоть, печки затопить. Да разве все перечислить? Вечерами он в другой ипостаси – семейный бухгалтер-счетовод. Еще прошел «Школу фермеров», курсы повышения квалификации по психологии.

Как же с отдыхом?

«Зимой мы и сами отдыхаем, и козам даем отдохнуть, – говорит Марина. – Чем занимаюсь? Читаю и сочиняю сказки, навожу порядок в доме, поскольку летом сюда только спать заходим».

Бывшая звезда ТВ не считает перемены радикальными.

Источник фото: © «Челнинские известия»

«Если дорога свернула на Шокшу, это не значит, что я круто поменяла свою жизнь, – слышу уверенно-смешливый голос. – Это та же дорога, и по ней надо идти. Повезет – рядом будут попутчики и удача. Не повезет – что ж, дорога все равно останется. Но мне обычно везет, а как иначе? Мое имя означает «морская», так что волны, шторм, непогоду в моем характере преодолевать».

И все же журналистская закваска дает о себе знать: Марина Перфильева стала финалисткой всероссийского конкурса в номинации «Сельский блогер» и поехала в Москву за наградой.

Ляля Гайфутдинова, «Челнинские известия»