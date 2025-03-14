Экс-завотделом ЗАГС кабмина РТ Шамсутдинов умер на 88-м году жизни

Фото: ЗАГС РТ

На 88-м году жизни умер бывший заведующий отделом ЗАГС кабмина РТ Ринад Шамсутдинов. Он занимал упомянутую должность с 1985 по 1999 годы. Его не стало 13 марта, сообщила пресс-служба ЗАГС РТ.

«Ринада Мухамедаминовича всегда отличали невероятная энергия и оптимизм, высочайший профессионализм, мудрость и патриотизм. Он всегда был глубоко неравнодушен к проблемам людей и принимал активное участие в общественно-политической жизни республики», - отметили в пресс-службе.

При его непосредственном участии осуществлялось формирование современной законодательной и нормативной правовой базы, регулирующей деятельность органов записи актов гражданского состояния РТ.

«Светлая память о Шамсутдинове Ринаде Мухамедаминовиче навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ринада Мухамедаминовича», - отметили в ЗАГС РТ.

Ветерана отрасли похоронят в Самасыровском кладбище, прощание с ним состоится на территории мечети Гаиля в 10.00 15 марта 2025 года.

Шамсутдинов родился 15 сентября 1937 года в Казани в семье рабочих. В 1970 году он закончил исторический факультет КГУ, а с 18 июня 1985 года назначен заведующим Отделом ЗАГС кабмина РТ.

Ринад Мухамедаминович начал свою трудовую деятельность в качестве слесаря 5 разряда на предприятии Уралэнергоремонт в Казани. Общий трудовой стаж – 41 год.

Более 14 лет он возглавлял Отдел ЗАГС в Правительстве РТ, где проявил себя инициативным, знающим руководителем. Ветеран органов записи актов гражданского состояния Республики Татарстан.

Ринад Мухамедаминович стоял у истоков масштабных преобразований в отрасли, повседневным трудом формировал современный образ службы государственной регистрации актов гражданского состояния Татарстана, как одной из наиболее социально значимых и востребованных обществом, нацеленных на сохранение традиционных семейных ценностей, укрепление института семьи и брака.

Активно проявляя свои профессиональные качества и организаторские способности, он внес значительный вклад в обеспечение своевременной, полной и правильной регистрации актов гражданского состояния, соблюдения законности в целях охраны прав граждан и интересов государства.

Весомый вклад Шамсутдинов внес в модернизацию материально-технической базы органов ЗАГС, приведение в нормативное состояние помещений, приобретение необходимого имущества и оборудования. По его инициативе начата реставрация архивного фонда актов гражданского состояния РТ, обеспечивающая защиту последнего от повреждений, вредных воздействий окружающей среды и исключающая утрату документов. Под руководством Шамсутдинова в Татарстане формировался архив записей актов гражданского состояния, насчитывающий более 12,5 млн единиц, на основании которых граждане получали документы.

При его непосредственном участии осуществлялось формирование современной законодательной и нормативной правовой базы, регулирующей деятельность органов записи актов гражданского состояния РТ. Формировалась правоприменительная практика, связанная с принятием Семейного кодекса РФ от 29 декабря 1995 года N 223-ФЗ и базового ФЗ от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

Ринада Мухамедаминовича отличали высокий профессионализм, компетентность, аналитический склад ума, организаторские способности, творческий подход к делу. Пользуясь заслуженным авторитетом и уважением среди коллег, руководителей органов ЗАГС, вел активную общественную работу, выступал с публикациями в республиканских СМИ, щедро делился многогранным опытом с молодыми сотрудниками, оказывал им посильную учебную и методическую помощь.

При жизни ему врачали такие награды, как медаль «Ветеран труда» (1984 год), Почетная грамота Обкома КПСС и Совета министров ТАССР (1987-й), а также Благодарственное Письмо Председателя Госсовета РТ (2017-й).