Экс-защитник УНИКСа перешел в ЦСКА

Бывший защитник казанского УНИКСа Евгений Колесников перешел в ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Горжусь возвращением в родной клуб, — приводит слова защитника пресс-служба ЦСКА. — С честью буду защищать знамя и цвета. Помню и знаю про победные традиции клуба, которые прививаются каждому воспитаннику и игроку, мы обязательно их продолжим. ЦСКА всегда будет первым!

36-летний Колесников родился в казахском Джамбуле, но давно живет в Москве и является воспитанником армейского клуба. За юношескую команду ЦСКА он играл с 2002 по 2004 год. Взрослый ЦСКА стал для Евгения 11-м клубом.

В нынешнем сезоне он провел 12 матчей за саратовский «Автодор» в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 6,7 очка, 2 подбора и 1,3 передачи при реализации 45,5 процента трехочковых.

В сезонах 2013-14, 2017-2021 Колесников выступал в рядах казанского УНИКСа, где, в частности в 2014 году он завоевал Кубок России.