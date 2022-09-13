Экс-защитник УНИКСа Лоренцо Браун вспомнил крепкий коллектив в Казани

Защитник сборной Испании, американец Лоренцо Браун рассказал Basket News об атмосфере в команде на Евробаскете-2022 и сравнил её с той, что была в УНИКСе по ходу минувшего сезона.

«Я благодарен партнёрам по команде, которые постоянно подбадривали меня и говорили не останавливаться. Здорово, что меня так поддержали. В прошлом сезоне, выступая за УНИКС, я ощутил, что такое сплочённый коллектив. В сборной Испании чувствую то же самое, хоть и пришёл сюда недавно (Профсоюз испанских баскетболистов протестовал против решения федерации дать гражданство Брауну — прим. С.Г). Меня приняли как своего, хотя я обычный американец, а эти ребята говорят по-испански. И мне плевать, что говорят люди вокруг», — сказал Браун.

В матче 1/8 финала Евробаскета-2022 с Литвой Лоренцо Браун набрал 28 очков и помог Испании пробиться в четвертьфинал турнира, где 13 сентября она встретится с Финляндией.

Лоренцо Браун покинул УНИКС, где он был одним из лидеров, по окончании сезона-2021/2022 и перебрался в израильский «Маккаби» из Тель-Авива. В сборной Испании он тоже стал одним из лидеров, как и еще один недавний игрок УНИКСа, разыгрывающий сборной Италии Марко Списсу, выведший свою команду в четвертьфинал в матче с Сербией. А вот самый яркий игрок УНИКСа в прошлом сезоне, форвард сборной Хорватии Марио Хезонья не помог своей команде выйти в четвертьфинал, хорваты уступили в 1\8 финала Финляндии.